Vai virar técnico: Xavi anuncia aposentadoria, mas continuará em campo

Xavi Hernandez, 39 anos, meio-campista da Seleção Espanhola e ídolo do Barcelona anunciou a aposentadoria no final da temporada. De acordo com o jogador, que atuou por duas décadas, agora irá se ingressar no time técnico e irá continuar com um ótimo trabalho em campo.

Xavi, atuou 767 vezes com o Barça e 133 com a Espanha, ele confirmou seus planos de aposentadoria em uma carta aberta enviada aos membros da mídia espanhola nesta quinta-feira (02).

"Esta é a minha última temporada como jogador, mas estou ansioso para ver o que o futuro reserva para mim como treinador. Foi um privilégio jogar futebol até os 39 anos de idade e agora eu gostaria de terminar a temporada em alta com a conquista da Copa do Emir e com a próxima fase da Liga dos Campeões da Ásia".

O jogador fez sua estréia pelo time catalão em 1998 depois de passar pela famosa academia La Masia e logo se tornou o coração do time, conquistando oito títulos da La Liga e quatro Liga dos Campeões antes de se juntar ao Al Sadd.

Com a Espanha, venceu sua primeira e única Copa do Mundo em 2010, o Campeonato Europeu em 2008 e 2012, da seleção está se aposentando após uma terrível atuação da equipe durante a Copa do Mundo de 2014.

No mês passado, ele ajudou o Al Sadd a vencer a Qatar Stars League, e chegou às quartas-de-final da Copa do Emir de Qatar.