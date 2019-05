Com dois de Messi, Barcelona fica no empate com Eibar na despedida da temporada do Espanhol

Na última partida do Campeonato Espanhol na temporada 2018-19, Eibar e Barcelona empataram por 2 a 2 no Estádio Municipal de Ipurua. Lionel Messi, artilheiro da competição, marcou duas vezes, enquanto Marc Cucurella e Pablo de Blasis fizeram para os mandantes.

O duelo da 38ª rodada não mudaria nada na tabela para os Armeros ou Culés. Mesmo em caso de vitória, os mandantes não sairiam da 12ª colocação e, para os visitantes, o título já estava garantido desde o dia 27 de abril.

Ainda assim, o jogo foi importante para Messi que, com os dois gols de hoje, chegou a 36 na competição e abriu vantagem na briga pela Chuteira de Ouro. O principal concorrente é Kylian Mbappé, do PSG, que tem 32, mas ainda joga contra o Reims, no dia 24 de maio. Pelo lado do Eibar, a boa partida de Cucurella pode ser determinante para o jogador, que pertence ao time blaugrana e deve retornar ao clube.

Eibar começa melhor, Messi aparece e primeiro tempo termina com golaço

E o jogo começou agitado. Logo com três minutos, Sergi Roberto roubou uma bola na intermediária e passou para Messi, dentro da área, que não conseguiu finalizar. Na sequência, o Eibar saiu com muita velocidade, mas a finalização do brasileiro Charles parou nas mãos de Cillessen. A partir daí, o mandante seguiu criando as melhores oportunidades, mas pecava nas finalizações. Até que, aos 20 minutos, Cucurella recebe bom passe de Sergi Enrich, dentro da área, e finalizar rasteiro, com falha de Cillessen, para abrir o placar.

Logo na sequência, o mesmo Cucurella roubou de Piqué na linha de fundo e tocou para Charles, que obrigou Cillessen a fazer outra grande defesa. Com 23 minutos de jogo, eram 8 finalizações do Eibar contra apenas duas do Barcelona. Até que apareceu Messi. Aos 30 minutos, o artilheiro recebeu um ótimo passe de Vidal e finalizou sem chances para o goleiro. E, um minuto depois, o camisa 10 vira o jogo com uma finalização por cobertura, após bela troca de passes do Barcelona. No último lance do primeiro tempo, Cillessen saiu da área para cortar um lançamento e a bola sobrou no pé de De Blasis, que pegou de primeira, da intermediária, e marcou um golaço para empatar o placar.

Sem muitas chances na segunda etapa, jogo termina empatado

E os mandantes voltaram dispostos a ganhar o jogo. Com seis minutos, Sergi Enrich recebeu bom cruzamento e finalizou bem, mas CIllessen defendeu. Na sobra, Orellana pegou mal e mandou pra fora. Logo depois, em outro cruzamento, foi a vez de Charles ganhar no alto, mas ficou fácil para o goleiro culé. A primeira boa chance do Barcelona veio aos 15, com Piqué, entrando na área pela direita e chutando cruzado para boa defesa de Dmitrovic.

A segunda etapa seguiu sem grandes oportunidades para as duas equipes, apesar dos mandantes chegando mais. Até que, faltando 10 minutos para o final, um cruzamento sobrou para Cucurella, sozinho, na marca do pênalti, isolar.