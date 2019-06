Em busca de vaga nas quartas, Paraguai encara classificada Colômbia

Decisão para um, preparação para outro. Colômbia e Paraguai se enfrentam na Fonte Nova, em Salvador, nesse domingo (23) às 16h, pela última rodada do Grupo B da Copa América. Os Cafeteros, com seis pontos, já estão classificados e confirmados na liderança, enquanto a Albirroja, com dois pontos, é a vice-líder mas precisa da vitória para também passar de fase.

Queiroz esconde o jogo

Após as vitórias sobre Argentina e Catar, a Colômbia foi a primeira a se garantir nas quartas de final. Após o duelo no Morumbi, o técnico Carlos Queiroz chegou a dizer que poderia poupar jogadores para o confronto contra o Paraguai. Na véspera da partida, desconversou sobre a equipe que jogará e reforçou que a Copa América começa no mata-mata:

"Jogamos só duas partidas, não ganhamos nada. Tenho a humildade de reconhecer que as coisas começam agora. A Copa América começa agora no mata-mata. Assim, será tudo para o vencedor e nada para o perdedor. Antes, temos o Paraguai que é um bom time e nos vai impor dificuldades."

O treinador colombiano não terá o goleiro Ospina, que voltou ao país para cuidar do pai, que está doente, e pode não ter Falcao Garcia, que luta contra dores musculares, e ainda está pendurado, podendo ser poupado. Uma novidade pode ser a presença de Cuéllar entre os titulares.

Provável escalação: Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona; James Rodríguez, Luis Díaz e Roger Martínez.

Paraguai só quer a vaga

A decepção paraguaia pelo empate contra o Catar na estreia, após abrir 2 a 0, foi parcialmente superada com o empate em 1 a 1 com a Argentina, na segunda rodada. A equipe de Eduardo Berizzo ainda não está classificada e precisa da vitória logo mais para não depender do outro jogo da chave. Porém, em caso de insucesso, o treinador não classifica como fracasso:

"Tenho uma ideia de fracasso que é relativo, não vinculado ao resultado final. Fracasso é quem não tenta, não joga duro, não se dedica. Todas as definições que não tem relação com nossa equipe. Não classificar é do esporte, mas nada nos desviará da nossa rota. Temos que escrever nossa página, a história de uma nova geração, uma página em branco de um livro, respeitando, claro, as páginas passadas. Nenhum resultado, ganhando ou perdendo, nos fará mudar ou desviar nosso trabalho."

O treinador também confirmou que terá todos os jogadores à disposição para enfrentar a Colômbia, e deve manter quase a mesma escalação da partida em Belo Horizonte, promovendo apenas o retorno do experiente Óscar Cardozo.

Provável escalação: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Derlis González, Miguel Almirón, Matías Rojas; Óscar Cardozo.