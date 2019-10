Análise: em crise e pressão da torcida, Sunderland demite Jack Ross

De fato, nenhum clube inglês teve tantos técnicos quanto os Black Cats nos últimos anos, e certamente Jack Ross pensou duas vezes antes aceitar ir ao Stadium of Light na janela de Verão, em 2018. Mesmo considerado um emprego suicida, o promissor gerente aceitou o cargo.

A imagem de Ross foi vendida aos torcedores como a chance de um novo recomeço à um clube em crise. O Sunderland havia sido rebaixado à League One (Terceira Divisão), e com novos donos, e investimento maior que os demais clubes da competição era considerado favorito.

Porém, o Sunderland acumulou mais um vexame, perdendo a final dos Play-offs de virada frente ao Charlton. Mesmo com o insucesso, os donos do clube bancaram Ross no comando para mais uma temporada.

Começo da temporada 19/20

Temporada nova, e clube abrindo os cofres - 11 contratações foram feitas, e dentre elas, o lateral-direito da seleção Norte Irlandesa, McLaughlin.

E assim, com tantas contratações, o Sunderland começava sua pré-temporada em Portugal. Enfrentando clubes como Benfica B e Belenenses, a equipe conseguiu apenas uma vitória em 5 jogos.

A queda de Jack Ross

Após um começo ruim, tanto na League One quanto na FA Cup - sendo eliminado na segunda fase -, e pressão dos torcedores, Ross foi comunicado de sua demissão horas antes da partida frente ao Grimsby (08).

O técnico Escocês deixou o Sunderland em 6° lugar na League One, com 19 pontos em 11 partidas. Muito pouco, para o que se esperava de uma equipe com o maior investimento da história do terceiro escalão do Futebol Inglês.

Nota Oficial do Clube:

O atual proprietário do Sunderland, Stewart Donald, declarou em nota aberta aos Torcedores: "Está é uma decisão que foi tomada de coração pesado. Quando chegamos ao clube, 18 meses atrás, nomeados Jack porque sentimos que ele era o nome certo para comandar o Sunderland por vários anos."

"Jack trabalhou muito e nos ajudou a obter estabilidade no clube, e agradeço a ele sinceramente por seus esforços. Espero e acredito que ele continuará com uma carreira de sucesso."

James Fowler foi encarregado temporariamente como técnico interino e comandou a equipe na vitória por 3 a 2 frente ao Grimsby, válido pela EFL Trophy.

Agora, a pergunta que fica aos torcedores e ao clube é: o "New Sunderland" é diferente do "Old Sunderland"?