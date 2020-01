Atacante do Alverca, Jonata comemora seu primeiro hat-trick em Portugal: "Maravilhoso"

No último final de semana, o Alverca enfrentou o Lusitano Évora para se manter na briga pelo acesso no Campeonato de Portugal. Com o recém-contratado Jonata inspirado, a equipe goleou por 4 a 0 e venceu de maneira tranquila, se consolidando na briga pelo título também.

Com três gols, o atacante foi eleito o "homem do jogo". Além disso, marcou o primeiro hat-trick de sua carreira e ainda se tornou o artilheiro do time na temporada. Ele revela que não esperava um início tão bom na equipe, com seis gols em três jogos, e vive a melhor fase da carreira.

"Está sendo um início maravilhoso, até melhor do que eu imaginava, mas espero continuar marcando gols e quero ajudar o Alverca a alcançar os objetivos na temporada. Estou vivendo uma fase muito boa, marquei meu primeiro hat-trick e espero manter esse ritmo no resto da temporada", comentou o atleta.

Há dois anos em Portugal e passando pelo terceiro clube no país, Jonata ressalta que se sente mais à vontade e está ganhando cada vez mais confiança. Também afirma que o elenco do Alverca tem qualidade para brigar pelo título.

"É muito importante começar bem no clube, porque ganho mais confiança a cada jogo e o tempo em Portugal me ajudou também, porque estou bem adaptado. Nosso elenco é forte, com excelentes profissionais, então acredito que temos tudo para brigar para ser campeão, que é nosso objetivo principal", concluiu o brasileiro.