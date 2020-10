Arsenal vence Sheffield United e entra no G-4 da Premier League

Mais três pontos para os Gunners! Em jogo válido pela quarta rodada da Premier League, na manhã deste domingo (04), o Arsenal recebeu o Sheffield United e conseguiu a terceira vitória em quatro jogos e entra oficialmente no G-4. Do outro lado, o The Blades vivem uma situação delicada: são quatro derrotas e só não é o lanterna, porque o Fulham tem um pior saldo de gols.

Os gols da partida foram marcados ainda no segundo tempo: Saka e Pepe marcaram dois para os Gunners em três minutos e David McGoldrick diminuiu no final, tentando colocar o Sheffield no jogo, mas já era tarde demais.

Distribuição tática

Os dois técnicos optaram por vir com todas as armas a disposição. Mikel Arteta começou o 4-3-3 começou com Brent Leno no gol, a dupla brasileira Gabriel Magalhães e David Luiz na zaga e Tierney e Bellerín nas laterais. Enquanto Saka Elneny atuavam pelos lados do campo, Dani Ceballos formava o meio-campo mais certralizado. Lá na Frente, Aubameyang, Willian e Nketiah formavam o trio de ataque.

Do outro lado, Chris Wilder montou um time no 3-5-2. Com Ramsdale no gol, Basham, Egan e Robinson formaram o trio de defesa. Enquanto Baldock e Stevens trabalhavam mais nas laterais do meio-campo, Lundstram, Berge e Osborn ficaram mais centralizados, criando as jogadas para Burke e McGoldrick finalizarem no ataque.

Apesar do domínio, Arsenal resolve jogo em três minutos

O primeiro tempo de partida já começou bem movimentada, com o Arsenal tentando chegar ao gol, mas não conseguindo quebrar a defesa do Sheffield. Logo aos três minutos, Auba jogou para Eddie Nketiah, mas ele não consegue um bom toque e perde a chance. Já aos 8', foi a vez de Bukayo Saka ter uma chance com uma falta, porém a bola é cortada perto da primeira trave.

Aos 15', foi a vez dos The Blades chegarem ao gol de Leno em um cruzamento longo, mas David Luiz tirou o perigo da área. Já aos 27', Kieran Tierney chegou com a bola na marca do pênalti, mas a defesa tira a bola brilhantemente.

O último lance de perigo foi aos 37', quando Auba chegou ao gol de Ramsdale, mas o goleiro foi bem no lance.

O segundo tempo trouxe ao Arsenal tudo aquilo que eles precisavam: gols. Aos 61', com uma bela jogada coletiva, Bellerín cruzou a bola na cabeça de Saka. Não demorou muito para sair o outro. Três minutos depois, Pépé recebeu de Bellerín, avançou e bateu rasteiro para vencer o goleiro Ramsdale.

Os visitantes conseguiram até descontar aos 83', com uma finalização de McGoldrick de fora da área, mas não foi o suficiente para evitar mais uma derrota na conta do Sheffield.

Estatísticas

Apesar dos dois gols que saíram no segundo tempo, a primeira etapa do Arsenal foi melhor. Enquanto no primeiro tempo foram quatro finalizações e três delas no gol, as duas finalizações da segunda etapa foram justamente os gols. Já o Sheffield cresceu no segundo tempo: foram cinco das seis finalizações, acertando duas delas no gol.

Próximos jogos

Como temos data FIFA na próxima semana, as duas equipes voltam a campo só no sábado, dia 17. Ás 11h, horário de Brasília, o Sheffield recebe o Fulham em um duelo importante da zona de rebaixamento. Um pouco mais tarde, às 13h30, o Arsenal visita o Manchester City de Pep Guardiola.