Com outra boa temporada, Ricardo Lopes projeta conquistas pelo Shanghai SIPG em 2021

Um dos destaques do Shanghai SIPG, o atacante Ricardo Lopes, falou sobre o desejo de fazer um grande ano em 2021 com a camisa do clube chinês. Segundo o atleta, a meta é continuar crescendo e melhorando seus números para ajudar o grupo a conquistar seus objetivos nas próximas temporadas.

"Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao futebol chinês. Tem sido uma experiência muito boa atuar em um clube como o Shanghai, que está sempre disputando títulos. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meus números no país", disse o atleta.

Segundo Ricardo, o Shanghai tem tudo para fazer um grande 2021.

“Tenho certeza que faremos um grande ano em 2021. O grupo é forte, competitivo e tem tudo para fazer uma temporada perfeita dentro e fora de campo”, falou.