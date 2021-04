Sem vencer há um mês pela Premier League, Liverpool perde em casa para Burnley

O Liverpool recebeu o Burnley, no Anfield,em jogo atrasado pela 18ª rodada da Premier League. Mais uma vez os Reds fizeram uma partida tecnicamente fraca e até finalizaram mais, mas perderam a invencibilidade dentro de casa após ser derrotado por 1 a 0 para os Clarets. O gol foi marcado por Ashley Barnes.

Klopp enfim pôde contar com Joel Matip, que se recuperou de lesão. O zagueiro formou dupla com Fabinho, que é volante de origem. No meio-campo, Thiago foi titular. Os Reds ainda teve um ataque formado por Alex Oxlade-Chamberlain, Origi e Mané, com Mohamed Salah e Roberto Firmino entrando no segundo tempo.

Faltou acertar a pontaria

O primeiro tempo acabou ficando marcado pelo desequilíbrio. Com uma série de maus resultados, o Liverpool começou a partida indo para cima e logo tratou de dominar as ações. Impondo seu estilo de jogo, mas encontrando imensa dificuldade para furar a retranca do Burnley.

A partida seguia sendo entre ataque x defesa. A melhor chance dos Reds só veio aos 42 minutos e saiu dos pés de Origi, que aproveitou um recuo bisonho da zaga dos Clarents, avançou totalmente livre e bateu no travessão.

No melhor momento dos Reds, Alisson comete pênalti

No segundo tempo, Klopp lançou seus dois atacantes titulares, Salah e Firmino. A partir daí o Liverpool passou a pressionar, mas acabava cedendo espaços para o contragolpe do adversário. Salah e Arnold obrigaram Pior a fazer grandes defesas, mas de nada adiantou.

As estatísticas mostram um domínio dos Reds, foram 72% de posse de bola e 26 finalizações ao gol, mas no único bom momento do Burnley eles foram fatais.

Em uma tentativa bem-sucedida do time visitante, Ashley Barnes invadiu a área pela direita e acabou se chocando com o goleiro Alisson quando já havia finalizado para fora. O árbitro viu pênalti no lance e na cobrança, o mesmo Barnes converteu. O arqueiro até pulou no canto certo, mas nada pode fazer para evitar o único gol da partida.

Já nos minutos finais, o Burnley se fechou e passou a administrar a vitória fora de casa.

Fim da invencibilidade no Anfield

Os Reds não perdiam em Anfield jogando pela Premier League desde abril de 2017.

Seca de gols

A equipe de Klopp não vence na Premier League desde o dia 19 de dezembro de 2020 quando goleou o Crystal Palace por 7 a 0. Essa é a quarta rodada consecutiva em que a equipe não consegue marcar um gol sequer.

E agora?

Agora o Liverpool estaciona nos 34 pontos e é o quarto colocado, seis atrás do líder Manchester United. O Burnley chega aos 19 pontos e ocupa a 16ª posição.

Os Reds voltam a campo neste domingo (24), contra o rival Manchester United, mas pela Copa da Inglaterra. O Burnley encara o Fulham, pela mesma competição