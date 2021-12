Revelação do Angers, Mohamed-Ali Cho entra na mira de PSG e Everton

Apenas 17 anos de idade e cada vez mais protagonista do Angers/FRA. Este é Mohamed-Ali Cho, atacante de 1.80m e que já está avaliado em ao menos 10 milhões de euros, segundo o Transfermarkt. O francês que está sendo disputado por seleções internacionais também - Inglaterra, Costa do Marfim, Marrocos e França - está no radar do PSG e Everton.

A Ligue 1 tem se caracterizado por ser um dos principais celeiros de revelações do futebol europeu. Aos exemplos de Tchouameni, Camavinga, Papa Sarr e outros, a bola da vez é Cho (17).

Já são 18 partidas e 1.172 minutos em campo, Cho desde sua estreia em agosto, contra o Bordeaux, só está em evolução. Ainda adolescente, é o jogador mais jovem da história do clube a ter tanta minutagem em campo, além de ter marcado dois gols até então.

Transferência

Atentos ao mercado nacional, o PSG já monitora os passos do atacante. O clube sabe que Cho cresceu no subúrbio de Paris e pode usar suas raízes familiares para contratar o jogador, algo parecido com o que foi feito com Mbappé, que também é da cidade.

Junto do PSG, Cho também tem sido pauta no Everton. Os Toffees têm ao seu favor uma moeda mais forte, a libra esterlina. Enquanto o clube pode perder mais atletas, uma reposição aceitável é o jovem jogador que futuramente poderá optar pelo English Team também.

Porém se depender do presidente do Angers Saïd Chabane, tudo ocorrerá sem pressa. O clube entende que não poderá segurá-lo por muito tempo e deve aproveitar a chance para lucrar. Segundo Chabane, o Angers negociará em torno de 40 ou 50 milhões de euros.