Gasperini dispara contra arbitragem após derrota para o Real Madrid

A vitória do Real Madrid por 1 a 0 contra a Atalanta, na última quarta-feira (24), foi marcada por uma polêmica. No jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League 2020/2021, um lance, em especial, foi muito criticado por jornalistas mundo afora. Técnico do clube que foi, na visão de muitos, prejudicado, Gian Piero Gasperini fez pesadas críticas à arbitragem após a peleja, realizada no Gewiss Stadium.

Tobias Stieler, árbitro alemão, foi o responsável por comandar a partida. E provocou a ira de Gian Piero Gasperini. "Acabei de ser punido no Campeonato Italiano por falar, e se eu disser algo agora a UEFA vai me banir por um mês. Mas isso é um suicídio no futebol. Não podemos ter árbitros que nunca jogaram bola e não sabem a diferença entre uma disputa e uma falta. Se eles não conseguem ver a diferença, deveriam buscar outro emprego. Os árbitros também têm os replays em vídeo agora, têm tudo o que é preciso, e mesmo assim erram", disparou o treinador em entrevista à Sky Sports.

O lance em questão foi a expulsão de Remo Freuler, aos 17 minutos do primeiro tempo. No lance, Ferland Mendy descia pelo lado esquerdo em velocidade e foi derrubado pelo meia da Dea. Na visão dos italianos, entretanto, ele não era o último homem na marcação - e, por isso, não merecia o cartão vermelho.

Cartão vermelho direto para Freuler, da Atalanta. Acharam lance pra expulsão? pic.twitter.com/FJttvniBxt — Opinião Futebol (@_opiniaofutebol) February 24, 2021

Jogo em si

Mesmo ao falar sobre a peleja em si, Gian Piero Gasperini citou a arbitragem. Mas não negou que o favoritismo era inteiro merengue. "Nós poderíamos perder para o Real Madrid de qualquer maneira, mas ao menos poderíamos jogar. O que nos resta é a amargura por não poder jogar a partida que esperávamos. Não sei qual seria o resultado, mas o jogo foi totalmente arruinado por um julgamento excessivo. Considerando como foi o jogo, o resultado de 1 a 0 não é ruim, mas lamentamos não ter tido a oportunidade de jogar", finalizou.

Por conta da expulsão, os números da peleja foram inteiro dominados pelos visitantes. O Real Madrid teve 69% de posse de bola, com dezenove finalizações (ante apenas duas da Atalanta) - quatro delas certas, e nem uma correta da Dea.