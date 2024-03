O Dibba Al Hisn vem realizando grande campanha na First Division League, o equivalente a Segunda Divisão dos Emirados Árabes Unidos. O clube soma 47 pontos em 22 partidas disputadas, contando com o terceiro melhor ataque do torneio.

Um dos destaques da ótima campanha no campeonato nacional, é o atacante João Vitor Oliveira, mais conhecido como Boka, que comentou a preparação da equipe durante a pausa para Data FIFA.

“A pausa para a Data FIFA foi muito boa pra nós. Deu espaço para trabalharmos fortemente e corrigir os erros visando a busca pela liderança da liga”, comentou João, que também projetou o confronto contra o Masafi:

“Tem tudo para ser mais uma boa partida. Iremos aproveitar muito bem o trabalho que tivemos durante a pausa. Confio no potencial desse grupo de buscar mais um triunfo e se manter na caçada ao líder”, afirmou o atacante.

Dibba Al Hisn e Masafi se enfrentam no próximo domingo (31), às 15h do horário de Brasília.