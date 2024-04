Um ponto para cada lado

O Cuiabá ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Deportivo Garcilaso, fora de casa, em uma disputa válida pela Conmebol Sul-Americana. A partida foi disputada no Peru a 3400 metros acima do nível do mar. O Dourado ficou na vantagem numérica logo no início do segundo tempo. Aos sete minutos Salazar foi expulso após pisão em Allyson.

O gol da vantagem e a expulsão do time mato-grossense

O gol da equipe brasileira saiu aos vinte e sete minutos. Pitta, o responsável pelo gol, aproveitou linda jogada de Denilson e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Foram apenas dois minutos em vantagem. No lance seguinte, o Garcilaso cobrou escanteio, a bola ficou viva dentro da área, Beltrán bateu de primeira para empatar o jogo com um a menos. Já no fim do jogo, aos quarenta e três minutos, Clayson empurrou jogador adversário fora do lance e também foi expulso de campo.

Primeiro tempo no geral

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, onde foram criadas boas chances para os dois lados, mas sem nenhum sucesso de gol. O Garcilaso ficou menos tempo com a bola nos pés, mas terminou com mais finalizações. Foram seis do time peruano contra quatro da equipe brasileira.

O Cuiabá criou a melhor oportunidade logo no início do jogo, com Luciano Giménez, o centroavante ficou cara a cara, mas finalizou em cima do goleiro.

Segundo tempo no geral

Com um a menos desde os sete minutos, o Deportivo Garcilaso viu o adversário comemorar o gol marcado por Isidro Pitta. Denilson fez uma ótima jogada e cruzou para o centroavante apenas escorar para as redes.

Dois minutos após o gol, o time peruano deixou tudo igual em um escanteio cobrado, a zaga do Dourado não conseguiu afastar e a bola ficou viva e Beltrán, bem posicionado, bateu para vencer o goleiro Walter.

Depois do empate relâmpago, nenhuma das duas equipes conseguiram alguma chance clara de gol e acabou ficando apenas no empate.

Como ficou o grupo após o empate?

O Cuiabá segue na liderança do Grupo G, mas pode ser ultrapassado nessa mesma rodada. O Lanús tem a missão de vencer o jogo contra o Metropolitanos nessa quinta-feira (25), e se conquistar a vitória, irá assumir a ponta da tabela.

Próximo jogo do Cuiabá

O Cuiabá volta a campo no sábado, onde jogará pela primeira vez em casa nesse Brasileirão. Último colocado na competição, o Dourado recebe o Atlético-MG, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal. O Deportivo Garcilaso encara o Los Chankas no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Peruano.