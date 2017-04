Dérbi madrilenho e reedição de históricos confrontos definem semifinais da UCL

(Foto: Divulgação/Uefa)

Emoção. O sorteio dos confrontos válidos pelas semifinais da Uefa Champions League definiu duelos cheios de disputa para o torneio continental. Em evento realizado no começo da manhã desta sexta-feira (21), em Nyon, Suíça, a reedição de históricos jogos foi confirmada. Destaque pela presença de um representante espanhol na decisão pela quarta vez consecutiva.

Em sorteio, o dérbi de Madrid vai ser mais uma vez disputado na fase final do torneio continental. Real Madrid e Atlético de Madrid reeditam as decisões das temporadas 2013/2014 e 2015/2016, ambas vencidas pelos merengues. Do outro lado, Monaco e Juventus medem forças e tentam voltar à final do principal torneio interclubes do mundo. Os times já se enfrentaram em confrontos decisivos e os italianos levaram a melhor. Os confrontos estão programados para serem realizados nas duas primeiras semanas de maio.

Os eternos arquirrivais da capital espanhola voltam a medir forças mais uma vez em busca da orelhuda. Será o quinto encontro em fases eliminatórias na Uefa Champions League entre os dois clubes e o Atlético de Madrid busca a primeira classificação diante do maior campeão europeu. Nas semifinais em 1959, na decisão em 2014 e 2016, além das quartas de final em 2015, o Real Madrid levou a melhor em todas. Os colchoneros tentam dar o troco e conquistar o primeiro torneio europeu de sua história depois de ser vice-campeão por três oportunidades. O primeiro duelo será realizado no dia 02 de maio, no Santiago Bernabéu, e o decisivo vai acontecer no dia 10 de maio, na despedida do Vicente Calderón de competições europeias.

Por outro lado, Monaco e Juventus também têm confrontos históricos. Os monegascos voltam a disputar a semifinal depois de 13 anos, enquanto os italianos deram o troco no Barcelona e seguem em busca do bicampeonato europeu. As duas equipes já mediram forças em duas oportunidades em mata-matas europeus. Na temporada 1997/1998, as equipes duelaram pela primeira vez e a Juve levou a melhor nas semifinais. Na ocasião, a Velha Senhora avançou à decisão, mas perdeu para o Real Madrid. Nas quartas de final na temporada 2014/2015, Arturo Vidal decidiu em favor dos atuais pentacampeões italianos, que mais uma vez levaram a melhor. O primeiro duelo acontece no dia 03 de maio, no Estádio Louis II, e o jogo da volta será disputado no dia 09 de maio, no Juventus Stadium.

Os vencedores das semifinais avançam à decisão, a ser disputada no dia 03 de junho, em Cardiff, no País de Gales.