Anunciadas as candidatas a melhor jogadora da última temporada europeia

O prêmio será dado em Monaco, no dia 24 de agosto. (Foto: uefa.com)

A UEFA anunciou hoje as três candidatas ao prêmio de melhor jogadora da temporada 2016/17. A holandesa Lieke Martens (Barcelona), a alemã Dzsenifer Marozsán (Lyon) e a dinamarquesa Pernille Harder (Wolfsburg) concorrem ao prêmio, que será dado no dia 24 de agosto, em Monaco. A vencedora na última temporada 2015/16, foi a norueguesa Ada Hegerberg, companheira de Marozsán no Lyon.

Título europeu credencia Martens como grande favorita

Campeã da última Eurocopa com a seleção holandesa, Lieke Martens tem grande favoritismo ao seu favor. Peça chave na inédita conquista neerlandesa e eleita a melhor jogadora da competição, a jogadora será o novo reforço para a equipe do Barcelona na próxima temporada, após dois anos na equipe sueca do Rosengård. A equipe catalã fez diversas contratações, principalmente envolvendo jogadoras estrangeiras, como a atacante inglesa Toni Duggan, a volante francesa Elise Bussaglia, a meia-atacante macedônia Natasa Andonova e a lateral brasileira Fabiana.

A dinamarquesa Pernille Harder chegou no início de 2017 a equipe do Wolfsburg e logo se destacou na equipe que se consagraria campeã da Frauen Bundesliga e da Copa da Alemanha, anteriormente, Harder guiou o Linkopings ao título da Liga Sueca em 2016, superando o Rosengård, que contava com Marta e Martens. Pela seleção dinamarquesa, foi uma das jogadoras mais importantes da equipe que conquistou o inédito vice-campeonato.

Dzsenifer Marozsán, mesmo com uma Eurocopa abaixo da esperada, foi essencial na tríplice coroa do Lyon na última temporada, com os títulos da Liga Francesa, Copa da França e por fim da Uefa Women's Champions League, diante da equipe do Paris Saint Germain.

Candidatas a melhor do mundo anunciadas na quinta-feira

A pré lista das candidatas a melhor jogadora do mundo será anunciada nesta quinta feira (17). A premiação será concedida a melhor jogadora da última temporada no dia 23 de outubro em cerimônia realizada na cidade de Londres.