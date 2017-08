Jogo Hoffenheim x Liverpool AO VIVO online pelos playoffs da Champions League (0-0)

25' Kaderábek recebe na direita e bate de primeira. Mandou longe.

23' Sandro Wagner arrisca de longe. Tiro de meta.

17' Alexander-Arnold recebe na direita e tenta cruzar, mas Zuber corta. No escanteio, mas um desvio da defesa.

16' Demirbay cobrou falta, mas o Hoffenheim cometeu falta de ataque e a jogada foi interrompida.

14' QUASE LIVERPOOL! Salah recebeu e arrancou do meio-campo em direção à área e finalizou na saída de Baumann. A bola passou muito perto do gol, mas foi para fora.

11' DEFENDEU MIGNOLET!

Kramaric bateu mal, colocado, no meio do gol. O goleiro do Liverpool espalmou.

10' PÊNALTI PARA O HOFFENHEIM!

Gnabry entra na área pela direita, tenta passar por Lovren e cai na área. Björn Kuipers demora um pouco e assinala a penalidade máxima.

8' Mané passou pela defesa e bateu no canto esquerdo. Baumann defendeu com o pé. Chegou o Liverpool!

6' Zuber cobra falta e Lovren tira todo esquisito. Mignolet segura.

5' Corte providencial. Kaderábek cruza e Alexander-Arnold corta antes que Gnabry desvie para o gol. Na sequência, o camisa 66 chega mais uma vez para afastar o perigo. Aos poucos, Hoffenheim chega ao ataque.

2' Alexander-Arnold dá belo lançamento para Salah, mas o atacante estava impedido. Liverpool começa com mais posse de bola, no setor ofensivo do gramado.

COMEÇA O JOGO!

Equipes no gramado. É hora do mitológico hino da Champions!

Será o retorno de Jürgen Klopp à Alemanha, desta vez no comando técnico dos Reds, enquanto o atacante brasileiro Roberto Firmino volta a Sinsheim pela primeira vez após a negociação entre as duas equipes.

LIVERPOOL ESCALADO! MIgnolet; Alexander-Arnold, Matip, Lovren e Alberto Moreno; Emre Can, Henderson e Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino e Mané. Técnico: Jürgen Klopp.

HOFFENHEIM ESCALADO! Baumann; Bicakcic, Vogt e Hübner; Kaderabek, Rupp, Demirbay e Zuber; Kramaric, Sandro Wagner e Gnabry. Técnico: Julian Nagelsmann.

A arbitragem será holandesa. Björn Kuipers será o árbitro principal, enquanto Sander van Roekel e Erwin Zeinstra serão os assistentes.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! A Uefa Champions League vai começar para Hoffenfeim e Liverpool nesta terça-feira (15), quando se enfrentam pela partida de ida, na Alemanha, dos playoffs da competição. Jogo começará às 15h45, pelo horário de Brasília.

Essa será a primeira vez na história do Hoffenheim que a equipe disputará uma competição europeia e a nova missão acontece logo na mais glamourosa dos torneios: a UCL. Contudo, o time tem o objetivo de passar pelo poderoso Liverpool, campeão cinco vezes do certame.

Julian Naggelsmann vem fazendo um bom trabalho no comando técnico da equipe - e o treinador não tem nem 30 anos de idade! A capacidade e entendimento tático do alemão mostra-se cada vez mais relevante no cenário alemão, conquistando a vaga para a UCL. Agora querem mostrar o que podem fazer num âmbito internacional.

A esperança de gols do time, Andrej Kramaric apresenta-se bem animado com a possibilidade do clube de chegar ainda mais longe no que já conquistaram até aqui e, para fazer isso, ele ainda citou um pouco da campanha do ano passado.

"A última temporada foi especial, e todos estão animados pelas novas experiências que esse ano irá trazer. Todo o clube está imerso em euforia e queremos aproveitar cada segundo disso. Apesar disso, para nós, não é só sobre disputar um torneio europeu pela primeira vez. Queremos algo, queremos progresso", comentou.

Já no lado do Liverpool, o time vem buscando se estabelecer na competição de uma vez por todas, depois de ter ficado algumas temporadas sem participar e, quando participou, não conseguiu ter um bom desempenho.

Diferente dos adversários de logo mais, os Reds já iniciaram sua campanha na liga nacional, ao empatar fora de casa contra o Watford por 3 a 3 no último sábado. A equipe de Klopp não contou com Coutinho nesse confronto e não contará para o jogo de logo mais também, sendo o principal dos desfalques do embate.

Com especulações fortes sobre saída de Coutinho do Liverpool, o técnico Jürgen Klopp preferiu minimizar a não presença do brasileiro para os dois primeiros jogos oficiais da temporada dos Reds, falando que o atleta cuida de uma lesão.

"Nada mudou, em nenhum dos lados. Ele não está disponível para nós nesse momento e essa é a principal complicação. Ele não pode jogar pelo Liverpool agora, e como todos imaginam, esse é um grande aborrecimento para nós. Soubemos disso há alguns dias, então pudemos preparar o jogo sem ele, assim como tivemos que preparar o jogo sem Adam Lallana e Daniel Sturridge”, comentou.