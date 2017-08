Ainda sem Dembélé, Dortmund visita o Wolfsburg pela Bundesliga

Google Plus

O Borussia Dortmund continuará sem contar com o jovem Dembélé, ao menos para a partida de estreia da temporada da Bundesliga, nesse sábado (19), quando vai encarar o Wolfsburg na Volkswagen Arena às 10h30.

As equipes chegam ao confronto após conquistarem classificação para à próxima fase da DFB Pokal. Os lobos venceram o Eintracht Norderstedt por 1 a 0, enquanto os aurinegros atropelaram o Rielasingen-Arlen por 4 a 0, com destaque para participação de Pierre-Emerick Aubameyang, que anotou um hat-trick. Vale-se ressaltar que o gabonês foi o artilheiro da última edição da Bundesliga com 31 gols anotados.

Em relação ao histórico do confronto, o Wolfsburg terá de quebrar um jejum incomodo contra o rival, uma vez que os lobos perderam os últimos quatro jogos contra o Borussia Dortmund, incluindo 5 a 1 e 3 a 0 na temporada passada. O último triunfo dos lobos ocorreu na final da DFB Pokal de 2015, quando conseguiram se sagrar campeões vencendo por 3 a 1.

Andries Jonger ansioso para encarar o Dortmund logo na estreia

Assim como Peter Bosz, o técnico do Wolfsburg também tem grandes expectativas para a estreia da Bundesliga. Diferentemente do usual, o comandante dos lobos não teme encarar o poderoso Borussia Dortmund logo na primeira rodada da competição: “É sempre especial começar diante do BVB. Estou ansioso para isso, mas não podemos gastar muito tempo pensando neles, e sim concentrar mais em nossas qualidades”, disse o treinador.

A lista de desfalques para a equipe da Volkswagen Arena: Brooks, Bruma, Jung, Träsch e Vieirinha estão todos descartados para a estreia, então Jonker terá de recorrer ao antigo capitão do Augsburg e novo reforço Paul Verhaegh, assim como a presença do jovem Uduokhai, de apenas 19 anos, no centro da defesa:

“Estou pensando somente naqueles jogadores que estão disponíveis. Felix Uduokhai vai jogar e ele fará um bom trabalho”, afirmou o comandante dos lobos. O jovem Kaylen Hinds, cedido pelo Arsenal por empréstimo também está em busca de estreia na Bundesliga após ter se destacado durante a pré-temporada do Wolfsburg.

Fã da Bundesliga, técnico Peter Bosz estreia no comando do Dortmund

Mesmo que tenha comandado o Borussia diante do Bayern de Munique na Supercopa, o técnico Peter Bosz enfim poderá celebrar sua estreia como comandante dos aurinegros pela competição nacional mais importante. Após um bom trabalho realizado com o Ajax, Bosz chega para substituir Thomas Tuchel, que teve problemas com a direção do clube: “Eu sempre acompanhei a Bundesliga pela televisão, e agora eu posso fazer isso da linha técnica. Isso é fantástico”, disse o treinador.

Apesar da expectativa por sua estreia, o novo técnico do Borussia Dortmund tem uma lista extensa de problemas para o jogo diante dos lobos. Schürrle, Marco Reus, Weigl, Guerreiro e Durm estão sob tratamento, enquanto Dembélé está suspenso das atividades com a equipe principal devido a novela que se estende em relação à negociação com o Barcelona.

Além disso, existem dúvidas sobre a condição de Schmelzer para esse confronto, no entanto Götze está disponível para o jogo após se recuperar de uma doença metabólica.