Wolfsburg supera Bayern de Munique e reassume liderança na Frauen Bundesliga

Pela décima rodada da Frauen Bundesliga, o Wolfsburg recebeu o Bayern de Munique no AOK Stadium, em Wolfsburg. Com um gramado bastante prejudicado pela neve, que adiou duas partidas da rodada da competição, as atuais campeãs alemãs venceram com facilidade a equipe da Baviera pelo placar de 3 a 1. Com a vitória, as Lobas voltaram a liderança, com 25 pontos, dois a mais que o vice-lider, Freiburg. Já o Bayern, estaciona nos 22 pontos e continua na terceira colocação.

Com desfalques, Thomas Wörle teve que improvisar algumas jogadoras em posições pouco usuais. Simone Laudehr, meio campista, jogou como zagueira ao lado de Carina Wenninger. Stephan Lerch mandou um Wolfsburg extremamente ofensivo, com suas melhores peças disponíveis em campo. As recém contratadas Claudia Neto e Kristine Minde, só poderão atuar pelo time em 2018, visto que defenderam o Linkoping esse ano.

Logo aos 8 minutos, o Wolfsburg abria 2 a 0 no placar, com imensa facilidade. O primeiro gol foi marcado no segundo minuto de jogo, após belo passe de Pernille Harder, que tocou para a polonesa Ewa Pajor, que com muita categoria, encobriu a goleira Zinsberger. Três minutos depois, foi a vez da islandesa Gunnarsdotírr ampliar o placar.

O Bayern buscou melhorar após o apagão nos primeiros minutos, com Melanie Behringer, capitã do time bávaro buscando reorganizar sua equipe que conseguiu o gol com Damnjanovic, ex-jogadora do Wolfsburg. Porém, aos 32 minutos, as defesa do Bayern se complicou em lance de escanteio e Popp marcou de cabeça, selando o 3 a 1.

Na segunda etapa, dois lances curiosos que culminaram em expulsões de jogadoras dos dois times. Primeiro, a belga Wullaert, que após falta cometida e cartão amarelo, a atacante cuspiu no gramado bem ao lado da árbitra, que deu a ela o segundo amarelo e a expulsou de campo. Já nos acréscimos, Damnjanovic cometeu falta em Popp, sendo vaiada pelos torcedores do Wolfsburg, os quais ela fez um gesto de "calar a boca", recebendo o segundo amarelo. A revolta da jogadora sérvia foi tamanha, a ponto dela chutar um gabinete da transmissão oficial da DFB após sair de campo.