Equipe feminina do Bayern anuncia contratação da goleira chinesa Wang Fei

Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

Com a saída da goleira Tinja Riika Korpela antes da parada do inverno na Frauen Bundesliga, o Bayern de Munique não perdeu tempo e já anunciou a reposição para a arqueira finlandesa, a chinesa Wang Fei de 27 anos e que estava no Dalian Quanjian, tendo passagens por Turbine Potsdam e Lyon, além de ter disputado a Copa do Mundo Feminina em 2015, no Canadá. Wang Fei será a primeira atleta nascida na China, seja entre homens ou mulheres, a vestir a camisa do time da Baviera e irá concorrer com a titular austríaca Manuela Zinsberger, destaque de sua seleção na última Eurocopa Feminina, onde a Áustria ficou entre as quatro melhores.

"É uma ótima notícia para o Bayern que possamos assinar com uma jogadora chinesa. O requisito mais importante para uma transferência é sempre a qualidade atlética e Wang Fei tem e já demonstrou que tem capacidade de ser uma atleta útil para nossa equipe. Além disso, também estamos felizes com a oportunidade de entrar em contato com os fãs chineses.", disse Jörg Wacker, membro do conselho de relações internacionais e estratégia do Bayern.

O treinador Thomas Wörle falou sobre o novo reforço: "Após a saída de Korpela, queríamos trazer novamente uma goleira experiente e de qualidade. Estou feliz por termos conseguido ganhar um goleira internacional e também com experiência na Frauen Bundesliga, fazendo bons jogos com o Turbine Potsdam."

"A mudança para o Bayern de Munique me deixa muito feliz. Sempre foi meu sonho usar a camisa do clube, principalmente por minha referência e, na minha opinião, o melhor goleiro do mundo estar jogando lá (sobre Manuel Neuer). Meu objetivo é melhorar como atleta e estou convencida de que posso fazer o melhor em Munique. Além disso, eu quero ajudar o meu novo time o máximo possível para atingir os objetivos da temporada. Não posso esperar para conhecer minhas colegas de equipe." disse, Wang Fei.