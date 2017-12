Viktoria Schwalm e Sarah Zadrazil estendem o contrato com o Turbine Potsdam

Foto: Divulgação/Turbine Potsdam

Um pouco antes do natal, o Turbine Potsdam anunciou a extensão do contrato por mais dois anos das atletas Sarah Zadrazil e Viktoria Schwalm. Em quinto lugar até o momento na Frauen Bundesliga, a equipe de Potsdam, na Alemanha, já se prepara para manter seu elenco por mais um tempo e dar continuidade ao trabalho feito pelo técnico Matthias Rudolph.

Jogando pelas Turbinas na equipe juvenil desde 2012, Schwalm foi para a final do campeonato alemão de B-junior women em 2014, ficando em segundo lugar. Na temporada 2014-2015, ela se mudou para o time II do Potsdam que joga na 2ª divisão da Bundesliga, só em 2015 mudou-se para o time principal e agora tem contrato com o Potsdam até 30 de junho de 2020. Impressionou os fãs do futebol feminino alemão nesta temporada a ser a primeira a marcar um hat-trick na Frauen Bundesliga, contra o Colônia, sendo o ponto alto de 2017 da jogadora.

Foto: Divulgação/Turbine Potsdam

Com o anúncio do seu contrato estendido na última terça-feira (19), Viktoria afirmou a felicidade dela em permanecer no clube: "Estou muito feliz com a extensão por mais dois anos! Para os próximos anos, desejo continuar a desenvolver-me e ter sucesso com a equipe. Eu me sinto muito bem em Potsdam e aguardo com expectativa as próximas tarefas e desafios".

O treinador Matthias Rudolph ficou satisfeito com a extensão de Schwalm e comentou: "Estamos muito felizes por Viktoria Schwalm ter ampliado seu contrato até 2020. Ela é uma jovem jogadora com muito potencial da nossa escola de esportes. Depois de uma longa interrupção de lesões, ela fez um ótimo trabalho nas últimas semanas e acreditamos que ela será uma jogadora muito valiosa no futuro".

Já o anúncio da extensão de contrato de Sarah Zadrazil aconteceu na última sexta-feira (22), também para 30 de junho de 2020. Ganhando reconhecimento internacional por suas performances na Eurocopa 2017 pela seleção da Áustria, Zadrazil foi importante para as Turbinas durante a temporada de estreia antes da Euro. Embora tenha voltado para a Alemanha lesionada, a austríaca rapidamente se recuperou e novamente foi um componente vital na equipe da Turbine.

Foto: Divulgação/Turbine Potsdam

Sarah comentou sobre ficar mais tempo no time: "Estou muito satisfeita por ter conseguido estender o meu contrato antes do tempo até 2020 e jogar mais dois anos para um clube tão grande. É claro que vou fazer tudo nos próximos anos para apoiar o Turbine Potsdam na consecução dos seus objetivos e espero um futuro bem-sucedido em conjunto!".

E o técnico Rudoph também demonstrou felicidade por poder contar com Zadrazil por mais tempo: "Sarah, não só no Turbine Potsdam, mas também no verão na Eurocopa na Holanda, pela Áustria, mostrou o seu desempenho em ambas as equipas. Ela se desenvolveu muito bem no ano passado e estamos muito satisfeitos por termos podido estender o contrato com a Sarah até 2020".