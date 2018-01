Do goleiro ao centroavante: retornos mais esperados na metade final da Bundesliga

Foto: Divulgação/DFL/Bundesliga

Com o fim da pausa de inverno, a Bundesliga volta a ser disputada a partir desta sexta-feira (12). Com o Bayern de Munique forte e muito à frente na busca pelo inédito hexacampeonato nacional, além da briga acirrada por vagas em competições europeias na próxima temporada e contra o rebaixamento, a alta competitividade aliada à excelente presença do torcedor nos estádios mantêm o Campeonato Alemão como um dos melhores torneios disputados mundo afora.

Na primeira parte da competição, alguns jogadores que são considerados destaques nos 18 figurantes da elite germânica estiveram ausente dos gramados por sérios problemas de lesão, com a necessidade em alguns de serem submetidos a procedimentos cirúrgicos. Os seis meses restantes de disputa ganham mais importância com a aproximação da Copa do Mundo, a ser disputada na Rússia na metade de 2018.

A VAVEL Brasil preparou um especial em conjunto com a Bundesliga para destacar o retorno de algumas peças mais que importantes para o campeonato. Abaixo, veja uma escalação do goleiro ao centroavante com jogadores relevantes em seus clubes e, consequentemente, para algumas seleções participantes do Mundial.

Goleiro

Manuel Neuer – Bayern de Munique

A previsão de retorno do principal nome da meta alemã e do Bayern de Munique é apenas para o mês de março por causa de uma cirurgia realizada no pé. Quanto à posição, o goleiro reserva Ulreich se tornou peça importante para a retomada e recuperação dos bávaros na liderança da Bundesliga. Mas isso não significou o esquecimento do camisa 1. Neuer deve estar pronto para os confrontos eliminatórios do Bayern na Uefa Champions League e em forma para o Mundial.

Foto: TF-Images/Getty Images

Defensores

Lukasz Piszczek – Borussia Dortmund

Se os torcedores do Bayern manifestaram preocupação pela ausência de Neuer e esperam vê-lo logo aos gramados, os adeptos do Borussia Dortmund mostram contentamento com o retorno do lateral-direito Piszczek. Enquanto o polonês esteve em campo na atual temporada, os aurinegros não foram derrotados. Porém, após a ruptura dos ligamentos do joelho, a equipe venceu apenas dois de dez jogos e perdeu a liderança. A expectativa é que o jogador retorne aos gramados contra o Wolfsburg, nesse fim de semana.

Foto: TF-Images/Getty Images

Marc-Oliver Kempf – Freiburg

Outro que deve retornar à ação nesta rodada é Kempf, do Freiburg. A equipe da Floresta Negra enfrenta o Eintracht Frankfurt fora de casa e o defensor espera ter uma melhor e maior sequência, uma vez que atuou apenas em quatro partidas por conta de sucessivas lesões musculares. Vencedor dos campeonatos europeus nas categorias Sub-19 e Sub-21, o atleta de 22 anos é peça fundamental para o clube permanecer mais uma temporada na elite alemã.

Foto: Simon Hofmann/Bongarts/Getty Images

Jonas Hector – Colônia

Peça fundamental do Colônia, Jonas Hector deve voltar à titularidade nesse fim de semana, quando os Bodes encaram o arquirrival Borussia Mönchengladbach no RheinDerby. Em jogo de fundamental importância pela situação dramática da equipe na tabela de classificação, Hector é considerado fundamental para evitar o rebaixamento dos Bodes. A equipe soma apenas seis pontos na tabela de classificação, 11 atrás do Mainz 05, primeiro clube fora da degola. Com a experiência de ter conquistado o Mundial em 2014 com a seleção e ter 35 atuações com a Mannschaft, o jogador pode contribuir para uma das arrancadas mais importantes da história do clube.

Foto: TF-Images/Getty Images

Meio-campo

Arjen Robben – Bayern de Munique

Um forte ataque na região ciática provocou a ausência de Arjen Robben nas últimas semanas antes da pausa de inverno. Embora já pudesse ter entrado em campo na última rodada, a comissão técnica decidiu poupá-lo com o objetivo de adquirir melhores condições físicas e voltar com força total.

Foto: TF-Images/Getty Images

Thiago Alcántara – Bayern de Munique

Outro atleta fundamental do meio-campo do Bayern de Munique foi Thiago Alcántara. Importantíssimo no esquema tático formado por Jupp Heynckes, a previsão é que o meia se recupere apenas em fevereiro. A sua ausência foi bastante sentida pelo fato de Thiago Alcántara ter jogado muito bem enquanto esteve em campo. Com sua saída, embora os substitutos não comprometessem o rendimento, não chegaram ao nível do camisa 6.

Foto: Boris Streubel/Getty Images

Mario Götze – Borussia Dortmund

Após lutar contra um transtorno metabólico e ter a oportunidade de vestir a camisa do Borussia Dortmund de maneira sequencial na temporada, Mario Götze sentiu lesão nos ligamentos do tornozelo no Revierderby e ficou fora dos jogos restantes.

Marco Fabián – Eintracht Frankfurt

Na temporada passada, o meia mexicano Marco Fabián ficou ausente por grande parte da temporada devido a uma lesão sofrida e procedimento cirúrgico submetido. Quando voltou à ação, foi importante para a reta final do Eintracht Frankfurt. Porém, depois da Copa das Confederações, Fabián teve problemas no pescoço e o jogador sequer atuou com a camisa das Águias na atual temporada. Embora a equipe ocupe a oitava posição na tabela de classificação, foi bastante sentido o desfalque do meia.

Foto: Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images

Atacantes

Marcel Sabitzer – RB Leipzig

Um dos principais destaques do RB Leipzig na atual temporada, Sabitzer perdeu os cinco últimos jogos da Bundesliga por causa de uma lesão no ombro sofrida em uma partida válida pela Uefa Champions League. Com quatro assistências na temporada, Sabitzer quebrou a hegemonia de seis anos pertencente ao lateral-esquerdo do Bayern de Munique David Alaba como melhor jogador austríaco em 2017.

Foto: Fotopress/Getty Images

Alex Meier – Eintracht Frankfurt

O atacante não entrou em campo na atual temporada. O centroavante saiu lesionado na final da Copa da Alemanha, quando o Eintracht Frankfurt foi derrotado por 2 a 1 pelo Borussia Dortmund. Aos poucos, o jogador adquiriu recondicionamento e voltou a correr. Porém, a equipe médica das Águias ainda não deixou claro qual a data previsível de retorno de Alex Meier.

Foto: Daniel Kopatsch/Bongarts/Getty Images

Marco Reus – Borussia Dortmund

Além de ser talentoso, Marco Reus é conhecido pela quantidade de vezes que ocupa o departamento médico do Borussia Dortmund. Neste reinício de Bundesliga, não é diferente. O jogador foi submetido a uma cirurgia e voltou aos treinamentos. A diretoria aurinegra não estipula um prazo de retorno por dois motivos: para não pressionar o meia-atacante, bem como deixá-lo em alta para a Copa do Mundo, a ser disputada em cinco meses.