Jogo Bayern de Munique x Werder Bremen AO VIVO hoje pela Bundesliga

62' GOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE! LEWANDOWSKI APARECEU!

60' TRABALHA PAVLENKA! Vidal manda firme a bomba para o gol, mas Pavlenka salva.

59' Contra-ataque! Ribéry passa para Lewandowski, mas polônes perde na ponta da área.

58' FALTA PARA O BAYERN! Süle cruza para a área sem perigo.

57' MUDA O BAYERN! Entra Vidal, sai Martínez. Entra Coman, sai Robben.

56' NA TRAAAVE! Rodríguez cruza para Lewandowski que chuta na trave.

54' Onde está Lewandowski?

52' Kimmich cruza na área, mas defesa do Werner manda para lateral.

50' Tiro de meta para Ulreich.

49' Lewandowski não chega a tempo e bola sai pela trave direita.

45' BOLA ROLANDO!

MUDANÇA NO WERNER BERMEN! Entra Selassie, sai Bauer.

45 +1' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Falta em Delaney. Martínez dá carrinho em atacante.

44' Falta para o Werner Bremen.

43' Técnico do Werner é reprendido pelo arbitro por muitas reclamações.

41' GOOOL DO BAYERN! Boateng manda de longe para Thomas Müller na área. Atacante domina e chuta com a direita.

40' Lateral perigosa para o Bayern de Munique.

39' OLHA O CONTRA-ATAQUE! Ribéry, Robben, Bernat e Lewandowski trabalham na área do Werner.

38' Escanteio para o Werner.

37' PRESSIONA WERNER! Bayern é obrigado a voltar quase toda para a defesa.

35' Mais um susto! Werner chega, mas defesa do Bayern manda para lateral.

34' Lewandowski fica caido no chão depois de encontrão com Moisander.

33' É a primeira vez na temporada que o Bayern de Munique começa um jogo perdendo.

32' FALTA EM RIBÉRY! Veljkovic.

31' Ribéry cruza pela esquerda nas mãos de Pavlenka.

30' FALTA EM RIBÉRY! Bauer mais uma vez.

29' Tiro de meta para Pavlenka.

28' Ribéry toca na área para Müller, mas bola sai pela linha de fundo.

27' Bernat e James Rodríguez tentam pela esquerda, mas perdem jogada para marcação.

25' PERIGO!

24' GOOOOL DO WERNER BREMEN! Kruse faz papel de pivô, gira e deixa Gondorf sozinho para marcar.

20' Time do Bayern está quase inteiro no campo de defesa do Werder. Donos da casa trocam passes, mas não conseguem criar chances de perigo

18' Bayern volta para área de defesa com Ulreich.

17' Ótima partida de Bernat e Ribéry!

16' James Rodrigues passa para Bernat, que dribla dois e foge da defesa, cruzando nas mãos de Pavlenka pela esquerda.

13' Lewandowski cabeceia mais uma para fora, sem força.

11' VEM, RIBÉRY! Francês recebe de Muller e arrisca de fora, obrigando Pavlenka a fazer defesa em dois tempos.

10' IMPEDIMENTO! Bayern chega com Robben e Lewandowski, mas polônes estava impedido.

09' Bernat cruza pela esquerda, mas defesa tira da área.

06' PERIGOOOO! Kruse cabeceia, mas bola sai pela direita.

05' James Rodríguez cobra falta na área para Lewandowski cabecear sem força para fora.

04' CARTÃO AMARELO PARA BAUER!

04' FALTA EM RIBÉRY!

03' Ribéry tenta pelo meio, mas defesa do Werner defende.

01' Werner carrega a bola até o goleiro Pavlenka.

00' BOLA ROLANDO EM MUNIQUE!

O Bayern ganhou os ultimos 5 jogos do campeonato e está 13 pontos na frente do segundo colocado, o Bayer Levenkusen.

Provável escalação do Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Max Eggestein, Bargfrede, Gondorf, Junuzovic, Kruse, Belfodil.

Provável escalação do Bayern de Munique: Ulreich, Rafinha, Boateng, Sule, Bernat, Javi Martínez, Vidal, James Rodríguez, Robben, Muller, Ribéry.

O Bayern de Munique está na 1ª colocação com 44 pontos. Já o Werder Bremen ocupa a 16ª colocação com 16 pontos. Ambas as agremiações precisam da vitória.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o minuto a minuto da partida entre Bayern de Munique e Werder Bremen, valida pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo acontece na Allianz Arena, em Munique, ao 12h30 (Brásilia). Fique conosco!