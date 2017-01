Villarreal empata com Deportivo fora de casa e segue sem vencer em 2017

Neste sábado (14), pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Riazor foi o local do enfrentamento entre Deportivo La Coruña e Villarreal. Num jogo em que o time da casa teve as melhores chances, o goleiro Asenjo brilhou nos momentos de maior pressão e o placar ficou mesmo em 0 a 0. Submarino Amarelo chegou a três empates e uma derrota em 2017.

Com a igualdade, o Deportivo alcança os 18 pontos no 15º lugar e ainda próximo das últimas colocações, enquanto isso o Submarino Amarelo vai para 31 e segue no quinto lugar do campeonato. Os times voltam a campo para a próxima rodada onde o Depor vai às Ilhas Canárias pegar o Las Palmas na sexta (20), às 17h45 (horário de Brasília), enquanto que o Villareal recebe no dia seguinte, no mesmo horário, o Valencia, no El Madrigal.

A primeira ocasião de perigo foi do time local com Borges, que da entrada da área acabou mandando para fora aos oito minutos. O Depor voltou a incomodar em bola parada aos 19 minutos com Andone, que cabeceou perigosamente após escanteio cobrado por Emre Colak, e com 26 seguindo seu domínio o time da casa levou perigo com Andone que arrematou forte para boa defesa de Asenjo.

Com 30 minutos, o Deport voltou a fazer uma tentativa de abrir o placar com Andone, que roubou a bola de Víctor Ruíz e bateu cruzado, assustando e muito o arqueiro rival. Nos 15 minutos finais até houve um certo "domínio" do Villarreal, que porém não foi efetivo para conseguir finalizações e o placar no intervalo ficou zerado.

Depois do intervalo, o Deportivo voltou melhor, mas sem a quantidade de chances criadas de outrora, tanto que a primeira chance do time da casa foi com Andone, que recebeu de Borges e mandou na trave. Com 22 minutos, o centroavante do Depor arrematou novamente para defesa de Asenjo, no rebote Alvaro evitou que a pelota sobrasse para Marlos Moreno, mandando pra fora.

Novamente o La Coruña diminuiu um pouco o ímpeto e a parte física pesou, enquanto que o submarino amarelo pecava no último passe na hora de finalmente poder incomodar Tyton, a última ocasião de gol aconteceu aos 39 minutos quando Joselu cabeceou bem e no ângulo onde Asenjo foi no alto para espalmar e assim apesar do amplo domínio do time da Galícia, o placar ficou mesmo em 0 a 0.