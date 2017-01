Simeone exalta vitória do Atlético de Madrid na Copa do Rei: "Definitivamente foi um bom jogo"

Simeone exalta vitória do Atlético e diz: "Este foi definitivamente um bom jogo"

Nessa quinta (19) o Atlético de Madrid recebeu o Eibar pelas quartas de final da Copa do Rei 2016/2017 no estádio Vicente Calderón. E num enfrentamento claramente dominado pelos colchoneros, a equipe local não teve problemas para vencer por 3 a 0 com tentos de Griezmann, Correa e Gameiro.

Com o triunfo o time pode perder por até dois gols no jogo de volta que ainda assim irá avançar para as semifinais da copa nacional, já o Eibar praticamente precisa de um milagre para conseguir chegar aos quatro melhores lugares do torneio conquistando uma vitória por quatro gols de diferença.

Após a vitória, o técnico Simeone refletiu sobre algumas marcas pessoais no clube e também sobre a decisão de colocar Gimenez como titular no cotejo, além de uma possível priorização da Copa do Rei.

"Eu estou feliz com a vitória, a resposta da equipe em jogos importantes e como ainda estamos competindo por cinco anos. Em seguida, um número mais ou menos não é para olhar no final do dia e nem para observar por hoje, nada vai nos fazer parar, nós nos importamos com o que é feito hoje e o que temos de fazer no domingo".

"Eu ouvi a torcida fenomenal que nos incentivou durante o jogo, a atmosfera foi incrível e sempre ficar com as expectativas positivas."

"Eu pensei somente neste jogo, nunca pensei sobre o que pode vir no jogo contra o Bilbao. Era importante, eles iriam jogar mais bolas na área e com Gimenez, Godin Savic eu pensei que estávamos indo para ter uma tarefa mais fácil."

"Este era um jogo importante, vencemos os duelos que imaginamos e a velocidade dos nossos atacantes, Gaitan e Correa poderia prejudicá-los. Eles sentiram a pressão em situações que jogamos com precisão. Este foi definitivamente um bom jogo".

"O que temos de fazer daqui pra frente é sempre jogar com o mesmo entusiasmo e intensidade e nós vamos ver como vamos continuar aqui."