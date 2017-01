Mesmo após vitória, Zidane lamenta quantidade de lesões: "Temos que encontrar uma solução"

Foto: Helios de la Rubia/Getty Images

Foi um jogo difícil, apesar das inúmeras chances criadas pelo Real Madrid, mas a equipe conseguiu a vitória sobre o Málaga e assegurou a liderança da competição com um jogo a menos que os adversários. Zidane falou sobre o resultado e o título de inverno (campeão do primeiro turno do Campeonato Espanhol) e era clara a sua preocupação com os lesionados.

"Depois da partida estou contente porque somamos, mesmo com a dificuldade que tivemos durante todo o jogo. Queremos chegar até o final e ganhar títulos. O fato de estar em primeiro agora é para felicitar a todos. O que me preocupa são as lesões e temos que encontrar uma solução para que haja menos. Os muitos jogadores lesionados me preocupam”.

Quando questionado sobre a falta de gols dos atacantes, Zizou deixou claro que não se preocupa com isso, mas novamente falou sobre as lesões: “Tem que ter paciência. Não sei quantos gols fizeram Karim (Benzema) e Cristiano ultimamente, mas não estou preocupado com isto. Minha preocupação é com outra coisa, as lesões."

Lucas Vázquez, muito importante na vitória de hoje, se mostrou contente por terminar o turno em primeiro, mas reduziu a importância do título de inverno: “É muito importante chegar em primeiro à esta altura da temporada, mas não serve de nada se no final não consegue ser o líder e ganhar a Liga, tem que seguir assim para conseguir os objetivos”.

Após a lesão de Marcelo, Zizou colocou Nacho na lateral-esquerda e recuou Lucas para a lateral-direita; sobre a nova posição, o meia não se mostrou preocupado e disse estar feliz por ajudar a equipe: “É fácil jogar em qualquer posição com este time. Com os grandíssimos companheiros que tenho, jogo confortável em qualquer posto. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe de qualquer maneira”.

Nacho, outro improvisado, conta com a confiança do treinador, “seguramente este é o meu melhor ano, a continuidade me ajuda”. Ele também falou que a equipe está confiante para o confronto na Galícia e a classificação na Copa do Rei: “As pessoas podem duvidar, nós não podemos. O Celta é um time muito bom, mas nós jogadores e a comissão técnica temos confiança em nós mesmos”.