Castillejo marca no fim e Villarreal vence Sociedad fora de casa em confronto direto

Pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad recebeu o Villarreal para a sua partida de número 500 no Estádio Anoeta e foi surpreendida. Apesar de impor grande pressão do início ao fim, dominando as finalizações e a posse de bola, os donos da casa esbarraram na defesa menos vazada da competição. O Villarreal aproveitou e, com gol de Samu Castillejo nos acréscimos, conquistou três pontos importantíssimos fora de casa. Na próxima rodada, a Real Sociedad visita o Las Palmas na sexta-feira (24), enquanto o Villarreal recebe o Real Madrid, no domingo (26).

A Real Sociedad começou a partida se impondo, usando seu jogo em velocidade e pressionando. Parecia mesmo determinada a acabar com o jejum de vitórias sobre o Villarreal no Campeonato Espanhol, são 10 jogos sem vencer, com quatro empates e seis derrotas. Foram oito finalizações contra nenhuma dos visitantes, posse de bola de 69% e muitas jogadas aéreas.

Mas a melhor defesa do campeonato se fez valer e foi muito segura, mantendo-se inviolada. A única chegada com real perigo foi logo aos 3 minutos, quando Raúl Navas aproveitou falta cobrada da direita e cabeceou livre, na pequena área, a bola foi pra fora, passando muito perto do gol de Asenjo. As tentativas de contra-ataques do Submarino Amarelo não chegavam nem perto de ser uma boa alternativa, o setor defensivo da Real também funcionava muito bem.

Começou o segundo tempo, a pressão da Real continuou, mas a surpresa veio. Apesar das 16 finalizações, o ataque da Real Sociedad não conseguiu vazar o goleiro Sergio Asenjo. O ataque amarelo melhorou, conseguiu finalizar seis vezes, chegando muito perto de marcar. Aos 7’, após erro do goleiro Rulli, Bakambu não conseguiu aproveitar e chutou por cima do gol vazio.

A partida ficou mais dinâmica, com chances de ambos os lados. Carlos Vela teve ótima oportunidade em cobrança de falta da meia-lua, mas jogou pra fora. Juanmi também chegou muito perto de marcar, mas cabeceou ao lado do gol. Aos 25’, Yuri teve grande chance de abrir o placar para os donos da casa, o lateral fez boa jogada pela esquerda, invadiu a área e bateu forte, a bola foi na rede mas pelo lado de fora.

À partir daí o ímpeto diminui e o Villarreal começou a crescer na partida, chegando com mais frequência. Aos 30', após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na pequena área e Bruno Soriano cabeceou no travessão, no rebote, Musacchio tento de voleio mas jogou por cima do gol. Com o jogo se encaminhando para um empate veio o golpe fatal.

Aos 93', Jaume Costa fez boa jogada pela esquerda e cruzou, Samu Castillejo apareceu livre na área para rematar de primeira e garantir a vitória. Um castigo para a Real Sociedad que tentou o jogo inteiro, mas não conseguiu marcar. Mesmo com a derrota, a equipe basca não perdeu a quinta posição com seus 41 pontos, mas viu o adversário chegar a 39 e encostar na tabela.