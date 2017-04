Em bom momento no Sevilla, Ganso celebra atuações e projeta retorno à Seleção

(Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)

Após passar mais de 100 dias sem entrar em campo com o Sevilla, Paulo Henrique Ganso mudou a sua realidade e deu uma ''reviravolta''. Sem ter boas atuações no início de passagem pelo clube espanhol, Ganso deu lugar à duas boas partidas, com direito a dois gols, que geraram ao meia elogios do técnico Jorge Sampaoli e aplausos da torcida.



O brasileiro trata o bom momento com bastante precaução. Ainda tentando se firmar em sua primeira temporada na Europa, o meia diz que pretende crescer em campo: "Eu busco sempre melhorar esse jogo. São dois jogos seguidos, dois bons jogos, mas acredito que tem muita coisa boa que eu posso mostrar ainda. Sigo trabalhando muito bem, muito forte para poder ter uma grande temporada no Sevilla… Um final de temporada e início depois", afirmou Ganso, em entrevista ao site oficial do clube espanhol.

Ganso avaliou as diferenças entre o futebol espanhol e o brasileiro, dizendo que no país europeu, o esporte é um pouco mais correto taticamente e tem mais intensidade. Ganso também disse ter ficado surpreso com a história do Sevilla. "É um grande clube que tem uma história muito bonita. Muito mais do que eu esperava. Não esperava que tinha uma história muito rica, uma história tão bonita como a que eu estou conhecendo agora", disse.



O meia também falou do que mais gostou da cidade e após se tornar pai pela terceira vez, com o nascimento de Stella, Ganso garantiu que sua família se adaptou muito bem à cidade e agradeceu a recepção: "Da cidade, o que mais gosto é da comida, se come muito bem, tem lugares muito bonitos para se conhecer, para caminhar com a família. E do clube, acho que as pessoas que trabalham nele, os jogadores, que me receberam muito bem e eu fico muito feliz de estar participando hoje", finalizou.



Ganso chegou ao Sevilla no começo desta temporada. Após assumir o posto de titular no início de sua trajetória, Ganso perdeu espaço e deixou até mesmo de ser relacionado nos jogos pelo treinador. Porém, recebeu nova chance ante o Granada, onde agarrou a oportunidade, e teve grande atuação e marcou dois gols, dando vitória ao Sevilla. No seu segundo jogo, na última quinta-feira (27), iniciou a partida como titular e ajudou novamente a equipe a vencer por 2 a 1.



Buscando se reguarizar em sua primeira temporada, o meia deixou claro que um retorno à Seleção Brasileira é seu objetivo - e ainda antes da Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Ganso apontou que o Brasil tem sempre um futebol muito forte e de muita qualidade técnica: "Sem dúvida! Esse é um objetivo que eu tenho na minha carreira e fazer uma boa temporada no próximo ano que vem e poder estar presente no Mundial", apontou.