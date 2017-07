Espanyol vence Borussia Dortmund pelo placar mínimo e segue 100% na pré-temporada

Nesta sexta-feira (28), Borussia Dortmund e Espanyol duelaram em partida amistosa, buscando se preparar para a próxima temporada. Em uma partida, de certo modo, morna, os espanhóis surpreenderam e venceram por 1 a 0, com um belo gol do argentino Pablo Piatti de cobertura. Com o triunfo, os pericos seguem com 100% de aproveitamento na pré-temporada, com três vitórias em três partidas.

A pré-temporada das duas equipes continua. Na próxima terça-feira (1º), ambos os times entram em campo. Enquanto os alemães encaram a Atalanta, a grande surpresa da última temporada no futebol italiano, os espanhóis enfrentam os holandeses do Twente, visando manter o 100% antes do início da temporada 2017/18.

Por ser superior tecnicamente, o Borussia Dortmund começou bem melhor a partida, ainda mais pois contava com várias de suas estrelas, como Aubameyang e Dembélé. O Espanyol se defendia como podia e fazia um bom trabalho, fechando muito bem os espaços e se defendendo com duas linhas muito bem montadas.

Porém, mesmo martelando, o Dortmund criou apenas uma grande chance nos primeiros 45 minutos, quando a bola chegou para Dembélé, que deu lindo passe de calcanhar para Aubameyang, que dominou de frente para o gol e finalizou cruzado, mas a bola passou rente à trave defendida por Pau López. Essa foi a grande chance da primeira etapa.

A segunda etapa começou um pouquinho diferente da primeira. O Dortmund continuava melhor, buscando mais o gol, mas via o Espanyol mais solto, tentando criar algumas chances de gol. Mesmo assim, a equipe espanhol seguia muito bem taticamente e fechando os espaços, impossibilitando chegadas mais profundas da equipe alemã.

E no final do jogo, quando a partida se encaminhava para um 0 a 0 até, de certo modo, sem graça, brilhou a estrela de um baixinho canhoto argentino e que não se chama Lionel Messi. Aos 35', após falha de Bartra, Pablo Piatti ficou com a bola, saiu cara a cara com Bürki e encobriu o arqueiro suíço, marcando o gol da surpreendente vitória dos pericos: 1 a 0 Espanyol.