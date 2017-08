Contestado no Milan, atacante Bacca é oficializado no Villarreal

Google Plus

Bacca escolheu a camisa 9 (Foto: Divulgação/Villarreal CF)

O Villarreal oficializou nesta quarta-feira (16) a contratação por empréstimo do atacante Carlos Bacca, de 30 anos. Criticado no Milan, o colombiano assinou contrato até o fim da atual temporada. O clube espanhol detém opção de compra ao término do vínculo.

Segundo a imprensa italiana, o Submarino Amarelo pagou € 2,5 milhões ao clube italiano pelo empréstimo de Bacca. Caso queira ficar em definitivo com o atleta, a agremiação terá de desembolsar € 15,5 milhões.

Em comunicado, o Villarreal informou que Bacca será apresentado à imprensa na tarde quinta-feira (17), no centro de treinamento do clube. O jogador usará a camisa 9 no Submarino Amarelo.

Bacca deixa o Milan após duas anos. Contratado junto ao Sevilla, em 2015, o centroavante oscilou entre bons e maus momentos vestindo a camisa rossonera. Em 77 partidas pelo clube italiano, ele foi às redes 34 vezes e deu nove assistências. No time milanês, participou da conquista da Supercopa Italiana (2016/17).