Sevilla e Espanyol empatam em jogo com poucas chances de gol

Sevilla e Espanyol se enfrentaram nesse sábado (19), no estádio Ramon Sanchez Pizjuán, pela primeira rodada da La Liga 2017/18. Com gols de Lenglet, para os rojiblancos, e Leo Baptistão, para o clube catalão, a partida acabou empatada em 1 a 1.



Além dos autores dos gols, Éver Banega também foi destaque na partida, mas de forma negativa. O meia argentino foi expulso por reclamação.



O Sevilla volta à campo no próximo domingo (27), diante do Getafe, no Coliseum Alfonso Pérez, às 15h15. O Espanyol, por sua vez, recebe o modesto Leganés, também no domingo, às 13h15, Cornellà-El Prat, na Catalunha.



Logo nos primeiros minutos, os nervionenses perderam o goleiro Soria se machucou após chance de Leo Bapstistão e deu lugar a Sergio Rico. O Sevilla pressionava e tinha a bola no pé, mas não conseguia furar o bloqueio dos blanquiblaus. O clube catalão apostava nos contra-golpes para abrir o placar.

Aos 25 minutos Clément Lenglet abriu o placar após muita confusão, pois o gol não foi dado de imediato para os donos da casa. Após confusão foi válidado. A resposta do Espanyol chegou 9 minutos mais tarde, com o brasileiro Leo Baptistão. N'Zonzi falhou e o centroavante brasileiro apareceu para empatar o jogo aos 34 minutos.



Apesar da posse de bola, o Sevilla criava pouco na segunda etapa do duelo. Navas assustou o gol de Lopéz, assim como os visitantes também assustavam o gol de Sergio Rico. Kjaer foi excepcional na zaga dos rojiblancos, ganhando todas pelo alto.

A chance mais clara no segundo tempo foi em jogada de Muriel. O meia finalizou de perna esquerda e a bola bateu na trave direita do goleiro da equipe visitante.



Na parte final do duelo, o argentino Banega foi expulso por reclamação. O Sevilla acabou perdendo qualidade no meio e parou de criar. A partida foi finalizada com empate no marcador.