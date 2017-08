Com retorno de Villa, Lopetegui convoca Espanha para duelos contra Itália e Liechtenstein

Foto: Corbis Sports/Getty Images

O dia foi de surpresa no futebol espanhol. Nesta sexta-feira (25), Julen Lopetegui, treinador da seleção espanhola, anunciou os 26 convocados para os importantes duelos diante de Itália e Liechtenstein pelas Eliminatórias à Copa do Mundo 2018. Dentre os escolhidos, o experiente David Villa desbancou caras como Diego Costa e retornou à Fúria após mais de três anos. A última partida de Villa pela seleção foi na Copa do Mundo do Brasil em 2014, na vitória por 3 a 0 sobre a Austrália.

Com 35 anos e atuando no futebol norte-americano desde 2014, Villa vem sendo um dos grandes destaques da MLS há um bom tempo, tanto que já ganhou o prêmio de MVP da temporada 2016. Em 2017, são 18 gols em 23 partidas, atuando num nível bem acima do restante da liga, justificando a escolha de Lopetegui.

Outra, de certa forma, surpresa na convocação foi a aparição do meia Suso, que vem atuando muito bem no Milan desde a temporada passada. Sem sombra de dúvidas, a maior ausência é de Diego Costa, que ainda não sabe onde irá atuar na próxima temporada, tendo em vista que deve deixar o Chelsea até setembro, quando fecha a janela de transferências. Além dele, nomes de Marcos Alonso, também do Chelsea, e Sergio Escudero, do Sevilla, que eram cotados, não apareceram.

Os confrontos da Espanha contra Itália e Liechtenstein acontecerão, respectivamente, nos dias 2 e 5 de setembro.

26 convocados de Julen Lopetegui

Goleiros: David De Gea (Manchester United), Pep Reina (Napoli) e Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Defensores: Jordi Alba (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid), Nacho Fernandez (Real Madrid), Nacho Monreal (Arsenal), Gerard Piqué (Barcelona) e Sergio Ramos (Real Madrid)

Meias: Isco (Real Madrid), Thiago Alcântara (Bayern de Munique), Sergio Busquets (Barcelona), Suso (Milan), David Silva (Manchester City), Andrés Iniesta (Barcelona), Saúl (Atlético de Madrid), Koke (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid) e Vitolo (Las Palmas)

Atacantes: Iago Aspas (Celta de Vigo), Gerard Deulofeu (Barcelona), Álvaro Morata (Chelsea), Pedro (Chelsea) e David Villa (NYFC)