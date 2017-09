Sem espaço no Valencia, volante Alvaro Medrán é emprestado ao Alavés

Foto: Divulgação/Deportivo Alavés

O Alavés se movimenta neste final de janela. Após anunciar a contratação do ex-Barcelona Bojan, foi a vez dos Babazorros fecharem com um ex-Real Madrid. Trata-se do jovem volante Alvaro Medrán, que chega por empréstimo do Valencia até o fim da temporada.

Medrán é mais um que chega para incorporar um elenco bem jovem. Sem espaço no Valencia, clube que detém seus direitos, ainda mais com a chegada de Geoffrey Kondogbia, Medrán perdeu muito espaço, tendo em vista que foi um jogador utilizado por várias vezes na temporada passada. Foram 16 partidas e dois gols pelos morcegos.

O atleta de 23 anos é oriundo da base do Real Madrid, onde passou pela equipe C, pelo Real Madrid Castilla e pelo time principal, mas onde fez apenas dois jogos. Nesse meio tempo no elenco principal, Medrán foi emprestado ao Getafe, onde fez 20 partidas e dois gols, mas amargou o rebaixamento com a modesta equipe de Madri.

Além de Medrán, o Alavés já anunciou outros 13 reforços. São eles: o goleiro Antonio Sivera, os zagueiros Guillermo Maripán e Rodrigo Ely (em definitivo), os laterais-esquerdos Hector Hernandez e Ruben Duarte, os meias Tomás Pina, Mubarak Wakaso e Enzo Zidane, os atacantes Ruben Sobrino (em definitivo), Alfonso Pedraza, Burgui, também da base do Real Madrid, e Bojan, além do técnico Luis Zubeldía.