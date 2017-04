Emery reconhece dificuldade e elogia jogadores pela vitória diante do Angers

Foto Divulgação / PSG

Na abertura da 32ª da rodada da Ligue 1, nesta sexta-feira (14), o PSG enfrentou o Angers e saiu com uma boa vitória por 2 a 0, com dois gols de Di María, apesar da dificuldade que o adversário apresentou aos parisienses.

Unai Emery reconheceu que o PSG não teve facilidade e que ficou até um pouco surpreso com a boa atuação dos donos da casa, mas ressaltou a força do elenco para conseguir a vitória: "Foi um jogo duro aqui em Angers. Creio que a equipe foi um pouco surpreendida, com a marcação na saída de bola e as cabeçadas de Diedhiou e Ndoye, mas Trapp fez o seu trabalho. Precisamos de todos os jogadores. Estamos felizes pelos três pontos e pela partida apresentada, com muita seriedade. Estávamos bem preparados e concentrados, sabendo das qualidades do time adversário. Devemos parabenizar os jogadores, que fizeram o necessário para manter a pressão neste campeonato difícil".

O treinador parisiense lembrou que, apesar da disputa pelo título do campeonato francês ser boa de ser vista, não é fácil: "Nós devemos felicitar os jogadores que jogou o necessário para manter a rivalidade neste campeonato difícil. A concorrência é muito boa para o campeonato, mas muito difícil para nós."

O artilheiro da noite, o argentino Di María, enalteceu a superação da equipe na adversidade: "Sabíamos que seria complicado, o Monaco teve problemas para vencer aqui também. Sabíamos que eles eram fisicamente fortes e corriam muito. Fomos capazes de ganhar e permanecer na disputa, estou bastante feliz pelo sucesso da equipe. Estes dois gols foram muito importantes", disse o meia, que falou da disputa pelo título: "Vamos tentar continuar desta forma, será difícil, mas lutaremos. Nós abrimos a rodada neste final de semana, e devíamos forçar nossos adversários a vencerem para manter a pressão. Nós não temos o direito de errar".

O PSG voltará a campo na próxima terça feira (18), contra o Metz, fora de casa. em jogo atrasado da 31ª rodada, adiado por conta da final Copa da Liga. Com a vitória, o PSG igualou o número de pontos do Monaco (74), porém, tem um jogo a menos, além de ter menor saldo de gols.