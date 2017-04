Ligue 1 acerta venda de naming rights e playoff do rebaixamento terá árbitro assistente de vídeo

Foto: Divulgação/Ligue 1

A primeira divisão do futebol profissional francês anunciou a venda de seu naming rights nesta quinta-feira (20). A competição se chamará Ligue 1 Conforama a partir da próxima temporada. O acordo com a empresa de móveis será por três anos. A negociação foi aprovada e divulgada pelo Conselho de Administração da LFP.

De acordo com dados divulgados, 90% dos franceses moram a 20 minutos em média de uma loja Conforama e 80% dos franceses vivem a pelo menos 50km de distancia de um estádio de futebol profissional. Com isso, a Ligue de Football Professionnel tem os direitos de nome vendidos das suas principais competições. A segunda divisão se chama Domino's Ligue 2 e o campeonato de futebol virtual Orange e-Ligue 1.

O Conselho de Administração da entidade também confirmou que o playoff entre o 18º da Ligue 1 e o terceiro da Ligue 2 nesta temporada contará com a tecnologia do árbitro assistente de vídeo, regulamentada pela International Board. O jogo de ida acontecerá dia 25 de maio e a volta dia 28.

Didier Quillot, diretor geral e executivo da LFP, comentou o acerto firmado para a venda do naming rights da Ligue 1: “Estamos orgulhosos com a chegada da Conforama em um patrocínio esportivo onde as duas partes ganham. O poder de mídia da Ligue 1 vai permitir que a empresa ganhe visibilidade a nível nacional e internacional durante as transmissões de jogos. Esta parceria também irá melhorar a visibilidade da marca a nível local, através de um dispositivo de comunicação abrangente em estádios durante cada rodada do campeonato, com promoções ou relações públicas.”

A venda de naming rights no futebol é uma pratica cada vem mais comum. A empresa de seguros Allianz é uma das mais influentes: São Paulo (Allianz Parque), Londres (Allianz Park), Munique (Allianz Arena), Nice (Allianz Riviera), Sydney (Allianz Stadium) e Viena (Allianz Stadion). O Campeonato Brasileiro é oficialmente Brasileirão Chevrolet. Contra a maré, a Premier League não renovou com seu patrocinador, a Barclays.