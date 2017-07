PSG anuncia contratações da chilena Christiane Endler e espanhola Jennifer Hermoso

Duas das principais jogadoras da última Liga Espanhola farão parte do atual vice-campeão europeu. (Foto: Divulgação/PSG)

Atual vice-campeã da Uefa Women's Champions League, o Paris Saint-Germain anunciou a contratação da goleira e capitã da seleção chilena Christiane Endler, que defendeu o Valencia na última temporada. Aos 25 anos de idade, Endler, que sofreu nove gols em 23 partidas da Liga Iberdrola, se tornou a primeira transferência paga envolvendo o futebol feminino espanhol, tendo o PSG pago a quantia de 30 mil euros pela jogadora.

Ela chega ao clube com contrato de três temporadas, buscando reforçar o setor, que tem como atual titular a polaca Katarzyna Kiedrzynek e que deve ter a saída da goleira holandesa Loes Geurts, que chegou ao clube no ano passado, após a Eurocopa Feminina, que será realizada na Holanda, esse mês.

O clube também anunciou a contratação da atacante espanhola Jennifer Hermoso, que estava no Barcelona e que foi a artilheira da última edição da Liga Iberdrola, com 33 gols marcados. Assim como Endler, Hermoso assinou contrato de três temporadas com a equipe francesa.

Reforços visando o futuro da equipe

Apesar de ter sido a vice-campeã da última UWCL, o PSG terminou apenas na terceira colocação na D1 Fèmenine, ficando de fora da zona de classificação para o torneio continental, que terá como representantes franceses o Lyon, atual campeão europeu e o Montpellier, vice-campeão francês.

Nascida em Santiago, Christiane "Tiane" Endler iniciou sua carreira no Unión La Calera, tendo participado do mundial feminino sub-20 com o Chile em 2008. A goleira também teve passagens pelo Everton de Viña del Mar, Colo-Colo, South Florida Bulls (EUA), Chelsea (ING) e chegou ao Valencia na última temporada, na qual a equipe foi terceira colocada no campeonato espanhol feminino, vencido pelo Atlético de Madrid e semifinalista da Copa da Rainha, vencida pelo Barcelona. Seu principal título em sua carreira foi a Copa Libertadores Feminina em 2012 pelo Colo-Colo, na qual o clube chileno derrotou o Foz Cataratas, na grande decisão em Pernambuco.

Jennifer "Jenni" Hermoso nasceu em Madri e iniciou sua carreira no Atlético de Madri, permanecendo no clube até 2010 quando mudou-se para o rival local Rayo Vallecano. Ela teve sua primeira experiência fora do país quando atuou pela equipe sueca do Tyresö, retornando na temporada seguinte ao futebol espanhol, mais especificamente para o Barcelona. Com a equipe catalã, teve os melhores momentos da carreira, com duas ligas consecutivas (2013/14 e 2014/15) e a Copa da Rainha na temporada passada.

Declarações das jogadoras visam o futuro do clube

Falando ao site do PSG, a jogadora espanhola disse: "Assinar com o Paris Saint-Germain é o próximo passo na minha carreira. Eu precisava de um novo desafio para seguir em frente e este é um grande desafio para mim, uma das melhores equipes do mundo."

A goleira chilena também falou ao site do clube: "Estou muito feliz em jogar em um clube como o Paris Saint-Germain, que é um progresso incrível na minha carreira. Eu mal posso esperar para começar, encontrar minhas companheiras de equipe e fazer o meu melhor para ajudar ao máximo."