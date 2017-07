PSG se mostra disposto a pagar multa rescisória para ter Neymar

Foto: Thomas Samson/AFP/Getty Images

Não é segredo para ninguém que Nasser Al-Khelaifi tem obsessão pela contratação de Neymar. Como tradicional em toda janela de transferências, o camisa 10 da Seleção Brasileira volta a ter seu nome ligado ao Paris Saint-Germain. Em meio a boatos de insatisfação, o clube da capital francesa se mostra apto novamente a tirar o jogador do Barça.

Os jornais As, Sport e Marca noticiam o interesse e alguns detalhes da possível negociação. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio também reporta informações. Os bastidores indicam que o Paris Saint-Germain quer pagar os 222 milhões de euros, valor da multa rescisória de Neymar, além de oferecer um salário de 30 milhões de euros, com contrato de cinco temporadas.

Dispostos a pagarem os valores, resta apenas a resposta positiva de Neymar para o inicio oficial da transferência. Obviamente, o Barcelona não visa perder seu atacante. O PSG também seduz o jogador e sua família com a opção de tratar dos impostos, dando segurança fiscal.

O jornal Sport também indica que o suposto incômodo se dá pelo papel de “coadjuvante” de Neymar no Barcelona, sempre na sombra de Messi. O objetivo de Ney é ser o líder de um grande projeto e se firmar como grande nome no cenário internacional.

Esta seria a segunda grande investida do PSG no craque. No meio do ano passado, antes que o craque renovasse o vínculo com o Barça, o Paris se dispôs a pagar a multa de 190 milhões de euros, além de oferecer um enorme salário: 40 milhões de euros líquidos.

O agente Wagner Ribeiro revelou que Nasser também colocou à disposição de Neymar uma rede de hotéis. O brasileiro renovou seu contrato com o Barça até 2021, passando a receber salário anuais líquido de € 15 milhões.

Mas se há interesse de um lado, há também do outro: o Barcelona quer tirar Verratti do PSG, mas Nasser faz jogo duro e indica que não venderá o jogador.