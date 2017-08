Briga de Mbappé com companheiro em treino torna ida para o PSG mais próxima, diz jornal

Mbappé em ação pelo Monaco: saída próxima (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

A cada dia, os rumores de que a jovem sensação do Monaco, Kylian Mbappé, estaria de transferindo para o rival PSG ganham mais força. Para piorar, o atacante de 18 anos teria sido expulso do treino da equipe na última terça-feira (15), o que o teria aproximado ainda mais de uma transferência. As informações são do jornal L'Équipe.

Segundo a fonte, Mbappé se envolveu em uma briga com o companheiro italiano Andrea Raggi, com quem teria trocado insultos antes de ter sido mandado embora da atividade. Ainda de acordo com o relato, este teria sido o principal motivo pelo qual o atacante sequer foi relacionado para a partida contra o Metz, na última sexta.

Em duelo anterior a este, contra o Dijon, Mbappé havia ficado no banco de reservas durante os 90 minutos. A diretoria justificou, alegando que ele "não estava focado totalmente no clube", mas ressaltou que era uma situação temporária.

O nome de Mbappé tem sido vinculado a vários clubes importantes da Europa, sendo os principais Arsenal, Real Madrid e Paris Saint-German, mas a preferência do camisa 10 seria o rival francês. Estipula-se que o valor pedido pelo Monaco seria de 180 milhões de euros.

Na última temporada, Mbappé marcou 26 gols e deu 11 assistências em 41 jogos, ajudando o Monaco a ser campeão francês e chegar nas fases semifinais da Uefa Champions League.