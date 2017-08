Lyon oficializa contratação do meio-campista Pape Cheikh Diop, ex-Celta

Foto: Divulgação/Lyon

Como parte do planejamento do clube de investir em jovens jogadores, o Lyon anunciou nesta terça-feira (29) a contratação de Pape Cheikh Diop. O senegalês naturalizado espanhol foi revelado pelo Celta de Vigo onde se destacou nos últimos meses. O vínculo terá validade por cinco temporadas e ele utilizará a camisa número 24.

A equipe do treinador Bruno Génésio pagou cerca de 10 milhões de euros com variáveis que podem chegar a 14 milhões. O presidente do clube, Jean-Michel Aulas, falou sobre a chegada do novo contratado: "Chegamos a um acordo. Ele é um jogador jovem. Estamos fazendo alguns investimentos finais no momento. Falei várias vezes com ele diretamente. Estamos muito felizes em recebê-lo."

Em entrevista coletiva, Pape Cheikh Diop relatou os contatos feitos durante a negociação e se mostrou empogado com a estrutura do clube: "O Lyon é um ótimo clube que assisto desde quando era pequeno. Penso que a ligação do presidente e as trocas de mensagens com Florian Maurice e Bruno Génésio me convenceram a assinar. Fiquei impressionado quando cheguei aqui. Há muitas coisas para progredir e crescer no Lyon."

O técnico Bruno Génésio enalteceu as qualidades do meio-campista: "É um jogador jovem que foi procurado por outros grandes clubes europeus. Ele teve outras propostas. É um jogador versátil, que pode evoluir em vários sistemas de jogo, tanto para a defesa, quanto pelo meio. Muito se acredita nele, apesar de sua pouca idade. Ele tem a capacidade de manter a bola sob pressão e quebrar as linhas. Também é um jogador de muita inteligência e usa isso para roubar bolas."

Na última temporada, Pape Diop atuou em 19 partidas pelo Celta, marcando um gol. O jogador também jogou pelas categorias de base do clube da Galícia e teve passagem rápida pelo time B. Seu novo clube está na quarta colocação da Ligue 1 com oito pontos.