Jogo PSG x Bayern de Munique ao vivo online na Champions League (0-0)

Boa tarde, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe a todos os detalhes ao vivo e em tempo real do aguardado confronto entre PSG x Bayern de Munique ao vivo, pela segunda rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Fique ligado!

A equipe de arbitragem designada para a partida será espanhola. Antonio Mateu Lahoz será o árbitro principal, enquanto Pau Cebrián Devís e Javier Rodríguez serão os árbitros assistentes.

"É um jogo de prestígio. Nós queremos vencer e liderar o grupo. Eu passei bons tempos aqui e tenho ótimas lembranças. Nós precisamos de toda a nossa qualidade. Nós precisamos de todos os nossos jogadores. Tem que atacar e defender bem para vencer aqui. É necessário ter um desempenho completo. Eles têm fantástica qualidade em seu elenco. É um jogo difícil, mas temos que mostrar o nosso melhor para vencer aqui. Pressionar é uma das qualidades que precisa quando defende. É importante ser compacto, não deixar espaço para Cavani e Neymar", afirmou Ancelotti.

O técnico Carlo Ancelotti vai retornar ao estádio. Durante os meses de janeiro de 2012 a junho de 2013, o italiano multicampeão foi treinador do PSG e conquistou a Ligue 1 em 2013. No confronto desta tarde, David Alaba retorna depois de uma lesão no tornozelo. Thiago Alcántara ainda é dúvida. Manuel Neuer está fora e tem previsão de retorno incerta. Por causa da lesão do arqueiro, Tom Starke, que anunciou a aposentadoria no fim da temporada passada, retornou aos gramados para suprir a ausência de Neuer.

Para garantir a liderança isolada do grupo B, os bávaros precisam vencer o PSG no Parc des Princes. Além disso, um tabu deve ser quebrado para vir o resultado positivo. Nos três jogos disputados na capital francesa, o Paris Saint-Germain venceu todos.

O time continua a passar por críticas, principalmente por não estar na liderança da Bundesliga e somar dois tropeços nas cinco primeiras partidas. No último fim de semana, o time alemão cedeu empate nos minutos finais diante do Wolfsburg e perdeu dois pontos em casa.

O Bayern de Munique venceu o Anderlecht na rodada inicial da Champions League por 3 a 0. Apesar de não convencer completamente e ser assustado pelos belgas em alguns momentos da partida, principalmente no começo do segundo tempo, o time conduziu o jogo de maneira tranquila e efetiva em sua maioria.

"Vamos enfrentar uma grande equipe, um clube que possui uma grande história. O Bayern de Munique quer ganhar essa competição. Este jogo é, portanto, uma ótima oportunidade para mostrar em qual nível estamos. Faz muito tempo que o Bayern não vem aqui, então estamos ansiosos. É verdade que queremos ser os líderes do grupo. Por isso que queremos ganhar e abrir uma diferença. O Bayern tem muitos jogadores de qualidade no ataque e na defesa. Trabalhamos as várias possibilidades que eles podem utilizar em campo. Eles podem começar com um sistema e acabar com outro. É por isso que devemos trabalhar os 90 minutos", declarou o treinador.

O técnico Unai Emery destacou que o confronto contra o Bayern de Munique, que volta a ser disputado depois de 17 anos, vai ser uma oportunidade excelente para mostrar qual o nível do time parisiense perante os fortes times da competição e afirmou que o elenco está preparado para trabalhar bem os 90 minutos.

Lesionado, o meia Javier Pastore não vai estar em campo na tarde desta quarta-feira (27). Também argentino, Angel di María está recuperado de lesão e deve entrar em campo. Pivô de uma polêmica com o centroavante Cavani, Neymar volta a campo após não atuar no fim de semana, quando o PSG empatou sem gols com o Montpellier na Ligue 1.

Contra o Bayern de Munique, são seis jogos, com quatro triunfos franceses e dois alemães, com oito gols marcados para equipe. Além disso, o Paris Saint-Germain não perde há nove jogos consecutivos como mandante pela competição europeia.

O time francês tenta usar o bom retrospecto no confronto e como mandante para ganhar mais três pontos e assumir a liderança isolada, sem depender dos critérios de desempate.

O PSG começou muito bem a disputa da Uefa Champions League. Grande objetivo da temporada e da história do clube, os franceses golearam o Celtic por 5 a 0 na capital da Escócia. Diante do Bayern de Munique, os franceses irão fazer o primeiro jogo com o apoio do torcedor.