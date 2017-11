Montpellier vence Brescia e abre vantagem no primeiro confronto da Champions Feminina

Foto: Divulgação/Montpellier

Nesta quarta-feira (8), Brescia e Montpellier entraram em campo pela primeira partida das oitavas de final da Uefa Women's Champions League. Jogando fora de casa, a equipe francesa ganhou de virada por 3 a 2 sobre as italianas. O jogo de volta será na próxima semana, na França.

Em jogo movimentado, o Brescia abriu o marcador logo aos oito minutos de partida com um gol de Girelli. Apesar da vantagem no placar para as donas da casa, o Montpellier pressionava pelo empate e Blackstenius igualou a contagem no marcador aos 30 minutos do primeiro tempo. Aproveitando a falha da defesa francesa, Girelli marcou novamente e, no lance seguinte, viu Janice Cayman empatar a partida mais uma vez para os visitantes.

Na volta dos vestiários, o treinador Jean-Louis Saez, do Montpellier, sacou a atacante Clarisse Le Bihan e colocou a meio-campista Katrine Veje a fim de controlar o ritmo de partida. A mudança surtiu efeito e Veje deu uma bela assistência para Sembrant marcar o gol do desempate. O Brescia ainda tentou uma reação durante a etapa final de jogo, mas foi dominado pela equipe francesa e carrega uma desvantagem para o jogo de volta das oitavas de finais da competição.

Na próxima quarta-feira (15), as equipes se enfrentam em La Mosson, na França, para decidir a vaga para a próxima fase da Uefa Women's Champions League.