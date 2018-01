Equipe feminina do Lyon empresta a jogadora Claire Lavogez ao Fleury

Foto: Alex Martin/L'Equipe

Conforme anunciado pelo Le Parisien, nessa terça-feira, a meio-campista da Olympique Lyonnais, Claire Lavogez (23), foi emprestada para o Fleury, clube que joga D1 Féminine.

A jogadora falou sobre a oportunidade de atuar em uma nova equipe, que é a 10ª colocada na competição com nove pontos conquistados.

"É uma boa escolha para recuperar meu ritmo de jogo e voltar a ser convocada para a seleção francesa."



Nascida em Calais, a jogadora teve destaque entre 2011 e 2015 defendendo o Montpellier, se notabilizando como uma das mais talentosas meio campistas do futebol francês. Após participar da Copa do Mundo Feminina sub-20 em 2014, no Canadá, fez parte do elenco que disputou o mundial principal no ano seguinte, também no Canadá e perdeu o pênalti decisivo nas quartas de final diante da Alemanha.

Após o mundial, foi contratada pelo Lyon, principal clube no cenário do futebol feminino no velho continente, onde participou das conquistas das duas tríplices coroas da equipe nas temporadas 2015/16 e 2016/17, porém, sem o mesmo protagonismo que no Montpellier, perdendo bastante espaço após a chegada da meio campista alemã Dzsenifer Marozsán.

Ainda sobre a sua saída, a jogadora lamentou a decisão tomada por Reynauld Petros, treinador do Lyon e também a atitude de alguns clubes franceses:

"Tem sido difícil de engolir, pois ele (Petros) não aproveitou o tempo para me conhecer e mostrar meu potencial em campo. O fato é que há muitas estrangeiras nos grandes clubes franceses e que muitos desses clubes não confiam nas jovens jogadoras francesas".

A jogadora machucou o tornozelo no final de agosto e só voltou atuar em outubro, após lesão em treinamento, e desde então, não recuperou mais seu melhor ritmo de jogo:

"Depois da minha lesão, fiz tudo para voltar ao meu melhor nível, mas não tive a minha chance".

Atuando no Lyon, a meio-campista esteve presente em 35 jogos, onde marcou apenas três gols, porém, após sua recuperação, ela jogou apenas dois jogos com a equipe reserva do OL.