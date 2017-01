Boca Juniors e San Lorenzo apenas empatam no segundo jogo do Torneio de Verão

Na noite desta terça-feira (24), o Boca Juniors enfrentou a equipe do San Lorenzo pelo segundo jogo do Torneio de Verão – Copa de Oro, o campeonato funciona como uma espécie de pré – temporada para as equipes argentinas, dando caráter amistoso aos duelos.

Na primeira rodada a equipe Xeneize enfrentou o Estudiantes e anotou o placar de 2 a 0, garantindo os três primeiros pontos do torneio.

A partida entre Boca Juniors e San Lorenzo é vista para muitos como um dos grandes clássicos argentinos, por isso a partida apesar de ser amistosa, tem características de uma grande rivalidade, como, por exemplo, faltas, jogo bem marcado e provocações entre os jogadores.

Apesar do jogo truncado, San Lorenzo e Boca terminam a primeira etapa empatados

A partida já começou com clima de clássico, ambas as torcidas cantavam e faziam festa no estádio em Mar del Plata e assim que a bola rolou já podíamos notar a forte marcação que acontecia, principalmente a de Ortigoza em cima de Sebastian Perez.

Logo no primeiro minuto de jogo Ortigoza fez falta em Perez e levou o primeiro amarelo da partida e seis minutos depois, outra vez o camisa 20 do San Lorenzo tentou marcação cerrada em cima do camisa 14 Xeneize, que acabou se aproveitando da situação e se jogando dentro da área, o juiz erroneamente deu pênalti para a equipe bostera aos sete minutos de partida.

No minuto seguinte Gago converteu e abriu o placar do clássico. Aos 18 minutos outra vez Seba Pérez sofreu falta, dessa vez Mussis foi o responsável e levou o segundo cartão amarelo da partida. Minutos depois Jará driblou, encontrou Solís na área e cruzou, o atacante Xeneize mandou na segunda trave pra fora, por muito pouco não anotou o segundo gol da partida.

O jogo seguiu pegado e aos 28 minutos de jogo o San Lorenzo chegou a três cartões amarelos na partida, o terceiro foi para Montoya, ainda na primeira etapa deu tempo de Benedetto levar o amarelo para o lado Bostero.

Os Cuervos foram gostando da partida e encontrando seu espaço, aos 31 minutos Blanco terminou cara a cara com Werner, porém mandou pra fora. Aos 36 minutos, um cruzamento perfeito de Cerutti, a bola chegou na cabeça de Blandi que não desperdiçou e balançou as redes. O jogador ex Boca, não comemorou o gol em respeito ao ex clube.

Boca leva a virada, mas consegue o empate

Não demorou muito para que na segunda etapa o Boca Juniors levasse a virada, logo aos sete minutos Blanco tocou para Merlini que finalizou impecavelmente no fundo das redes de Werner, a equipe Xeneize que se mantinha até então um pouco superior estava perdendo de virada.

O Boca teve a chance do empate aos 19 minutos com Bou que arriscou mas a bola saiu desviada, porém no minuto seguinte, o atacante que entrou no lugar de Jara, acertou em cheio e empatou o jogo. A jogada começou no meio campo e com a garra dos futebolistas argentinos, não desistiram, após falta Pablo Perez cobrou rapidinho, a bola passou pela marcação da equipe do Papa e dos pés de Bou saiu o segundo gol da equipe Azul y Oro, o quarto gol da partida.

O jogo seguiu sem chances claras para ambos os lados e esfriou as equipes. Somente aos 34 minutos Avila que entrou no lugar de Blanco, lançou para Cerutti que por pouco não marcou o terceiro gol dos Cuervos.

Aos 38 minutos Pablo Peréz que entrou no segundo tempo para ajudar a equipe azul y oro mandou de meia distância para o gol e o Torrico fez a defesa sem grandes problemas.

Nos minutos finais, após uma entrada duríssima em Mursi, Vergini recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso da partida, o Boca jogou os três minutos de acréscimo com um jogador a menos. Não dava tempo de mais nada e o clássico terminou empatado em 2 a 2.