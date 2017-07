Jorge Sampaoli afirma que Messi é o único titular garantido da Seleção Argentina

(Foto; Divulgação/ AFA)

Para o técnico da Seleção Argentina Jorge Sampaoli, Messi é o único titular confirmado na equipe para o duelo das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo diante do Uruguai do dia 31 de agosto. Foi o que afirmou o treinador nesta terça-feira (26) em entrevista na sede da Associação de Futebol Argentino (AFA) antes de viajar pela Europa.

Segundo o treinador, a equipe titular será analisada de acordo com a necessidade para a partida e é a partir de Messi que a equipe nascerá. “O único titular da seleção hoje é Messi. Os outros jogadores serão analisados e avaliados e de acordo com a necessidade em cada partida. Quando você tem o melhor o mundo, a partir daí nasce a equipe.”, afirmou.

Sampaoli atualmente está viajando pela Europa para encontrar com jogadores que devem estar no próximo duelo. O técnico revelou que vêm tendo contato com o camisa 10 do Barcelona e que irá visitá-lo em Barcelona. “Enviamos mensagens constantemente e tive a oportunidade de contar a nossa ideia de jogo. Encontrei nele uma boa recepção. Nossa tarefa é uni-lo com jogadores que potencializem suas habilidades.”, continuou.

Para o duelo diante do Uruguai, o técnico afirmou que todos os jogadores disponíveis são convocáveis e frisou que todas as próximas partidas das Eliminatórias são determinantes. O treinador ainda elogiou a seleção de Óscar Tabárez. “É uma equipe muito valente, muito definida e com uma estrutura determinada que se mantém há muito tempo sob as ordens de Tabárez. Levam vantagem nisso.”

A Argentina é atualmente a quinta colocada nas Eliminatórias, o que a leva para a repescagem mundial. Após o Uruguai, a equipe albiceleste deverá encarar a Venezuela, o Peru e o Equador nas últimas três rodadas da competição.