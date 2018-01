Após um ano na China, Tévez retorna ao Boca Juniors

Foto: Divulgação / Boca Juniors

O Boca Juniors anunciou nessa sexta-feira (5) o retorno de Carlos Tévez. O atacante, que passou um ano na China, rescindiu contrato com o Shanghai Shenhua e já incorporou-se ao elenco de Guillermo Schelotto para a pré temporada da equipe argentina.

Tévez recebia R$ 147 milhões por ano no Shanghai, o equivalente ao maior salário do futebol mundial. Apesar do investimento, 'Apache' não se destacou na equipe, marcando apenas quatro gols, e decidiu negociar e retornar para a Argentina.

Esta é sua terceira passagem no Boca, clube que o revelou para o futebol mundial. Quando retornou pela primeira vez, em 2015, o atacante havia chegado após ser vice-campeão com a Juventus. 'Apache' ficou no clube até 2016 e, em dezembro do mesmo ano, transferiu-se para a equipe chinesa.

O Boca Juniors tem pela frente neste ano de 2018 mais uma Copa Libertadores. O clube xeneize está no Grupo 8, no qual fazem parte atualmente o Palmeiras e o Alianza Lima. O terceiro participante será conhecido após a pré-Libertadores.