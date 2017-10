Tentando manter 100% de aproveitamento, Juventus encara Atalanta fora de casa

De olho no líder do campeonato, a Juventus enfrenta a Atalanta neste domingo (1º), às 15h45, no estádio Atleti Azzurri D'Italia, valendo pela sétima rodada da Serie A. A equipe da casa vem de um bom resultado pela Europa League e é líder do grupo, já a Juventus também vem de vitória contra o Olympiacos, pela Champions League e assegurou a segunda colocação.

A Atalanta ocupa o 10º lugar da tabela com oito pontos somados. Os visitantes ainda não perderam no campeonato e acumulam 18 pontos, a mesma colocação do líder Napoli. Na última rodada, os donos da casa empataram com a Fiorentina por 1 a 1 e a Velha Senhora venceu o Derby della Mole por 4 a 0.

Embalada pelo resultado positivo na UEL, Atalanta busca a terceira vitória na Serie A

Na última quinta-feira (28), a Atalanta empatou com o Lyon, na França e assumiu a liderança do 'grupo da morte' pela UEFA Europa League. Desafiando o improvável, a equipe de Gasperini vem embalada para o duelo contra a vice-líder do campeonato.

O treinador bergamasco pregou respeito à Velha Senhora, mas acredita em motivação de sua equipe para conseguir superar os adversários. "Estes bons resultados recentes estão mantendo a nossa moral elevada, e isto facilita a recuperação de energia depois de um jogo duro. Precisamos nos manter concentrados e aproveitar esta onda de entusiasmo", disse.

A esperança da Atalanta para essa partida é 'Papu' Gómez, autor do gol de empate contra os franceses, costuma trazer perigo nas bolas paradas. O camisa 10 se mostrou motivado para o próximo duelo.

“Felizmente, nós jogaremos contra a Juventus no domingo e não precisamos nos motivar para essa partida. Nós temos de esquecer essa partida rapidamente [contra o Lyon] e focar na Serie A", ressaltou.

Time da Atalanta que deve entrar em campo contra a Juventus (3-4-1-2): Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Spinazzola; Kurtic; Petagna e Gómez.

Juventus precisa vencer para se manter na corrida pelo Scudetto

Dani Alves marcou o gol que garantiu o empate no último confronto (Foto: Emilio Andreoli/Getty Images)

Com a lesão constatada de Pjanic, o uruguaio Rodrigo Bentancur deve continuar na equipe titular. Autor do primeiro gol contra o Olympiacos, Gonzalo Higuaín deve retornar ao XI inicial do time de Turim. Outro jogador que deve ganhar a chance de começar a partida é Federico Bernardeschi, ex-Viola.

Apesar do favoritismo, o técnico Massimiliano Allegri falou sobre a dificuldade de enfrentar a Atalanta fora de casa. "É um duelo muito difícil, a Atalanta vive um grande momento e está em grande forma. Não é fácil para uma equipe sem experiência internacional conquistar um empate, fora de casa, contra o Lyon", disse.

Allegri não comentou sobre o XI inicial, mas garantiu que Buffon, Higuaín e Chiellini deverão jogar. Daniele Rugani e Medhi Benatia disputarão a útima vaga na defesa e Stephan Lichtsteiner deverá ser o titular na lateral direita, já que não foi inscrito na Champions League.

Time da Juventus que deve entrar em campo contra a Atalanta (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain.