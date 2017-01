Em baixa no Milan, atacante Niang é emprestado ao Watford

Niang é apresentado no Watford e usará a camisa 21 (Foto: Divulgação/Watford FC)

Nessa quinta-feira (26), Milan e Watford anunciaram oficialmente a definição do acordo para o empréstimo do atacante M'baye Niang, que deixa o time italiano rumo à equipe inglesa. Agremiação pagará € 750 mil pelo empréstimo do francês, com direito de compra fixado em € 18 milhões, que se torna obrigação caso o jogador faça oito gols até o fim da temporada.

O jogador, depois dos tradicionais exames médicos e a assinatura de contrato, concedeu entrevista ao site do Watford. Ele revelou estar realizando um sonho em jogar no futebol inglês e que o motivo da saída do Milan não foi por conta de um suposto desentendimento com o treinador Vincenzo Montella.

"Estou muito feliz em estar aqui. Sempre tive o sonho de jogar na Premier League. O presidente e o treinador foram muito importantes na minha escolha de vir pra cá. Estou contente e agora preciso demonstrar quem sou. Milan? Agradeço ao clube e o treinador pela confiança que sempre tiveram em mim. Não tive qualquer problema com Montella e desejo tudo de melhor a ele", salientou o francês, de 22 anos.

Com status de promessa, Niang chegou ao Diavolo em 2012 e nunca foi unanimidade no clube italiano, passando por fases boas e outras em que era muito criticado, como nas últimas partidas, resultando na sua saída do Milan. Passou ainda por Montpellier e Genoa, por empréstimo, mas foi bem somente no clube de Gênova na segunda metade da temporada 2014/15.

Agora, o Milan busca um substituto para Niang, e o primeiro nome da lista é o argentino Lucas Ocampos, que está no Genoa por empréstimo, mas que pertence ao Olympique de Marseille. De acordo com alguns jornais locais, o time de Gênova teria dado o aval para a transferência, mas só liberaria o atleta quando encontrasse no mercado um substituto.