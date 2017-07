Seis pessoas são acusadas por tragédia em Hillsborough há 28 anos

Familiares das vítimas da catástrofe reagem à notícia das acusações (Foto: Christopher Furlong/Getty Images)

Nesta quarta-feira (28), a promotoria do Reino Unido anunciou que seis pessoas foram acusadas pelo desastre de Hillsborough. A tragédia, que ocorreu no dia 15 de abril de 1989, deixou 96 mortos, todos torcedores do Liverpool, devido à superlotação do estádio em que ocorria a semifinal da FA Cup, entre os Reds e o Nottingham Forest.

O incidente ocorreu na casa do Sheffield Wednesday, o Estádio de Hillsborough. Por causa do atraso de alguns torcedores do Liverpool, houve tumulto na entrada para as arquibancadas e, para resolver a situação, os policiais abriram um outro portão para facilitar a passagem. No entanto, cerca de 3000 pessoas foram enviadas para um setor com capacidade de pouco mais de 1500. O resultado foi a morte de 96 adeptos dos Reds, esmagados contra as grades que separavam o gramado da torcida.

Na época, os policiais disseram que as mortes foram causadas pela própria torcida do Liverpool, com acusações de que os "assassinos" estavam bêbados e muitos sem ingressos. Após 28 anos, a decisão do julgamento saiu. Seis pessoas foram acusadas pela catástrofe, sendo quatro ex-policiais, um ex-secretário do estádio e o advogado que representou a polícia pouco depois do ocorrido.

O policial David Duckenfield, responsável pela operação da partida em Sheffield, foi acusado de homicídio culposo por negligência. O ex-chefe da polícia de South Yorkshire, Norman Bettison, por má conduta em cargo público, pois mentiu sobre o que aconteceu na ocasião. Graham Mackrell, secretário do local na época, foi acusado pois o estádio não seguia as exigências de legislações de segurança. Peter Metcalf, advogado, por tentar impedir o avanço das investigações, junto aos policiais Donald Denton e Alan Foster.

Após a tragédia de Hillsborough, o futebol na Inglaterra passou por uma série de mudanças. Os torcedores violentos ("hooligans") foram combatidos, as grades entre torcida e campo foram retiradas, fortaleceu-se as medidas de segurança e fiscalização. Tudo isso para evitar novos desastres como o de abril de 1989.