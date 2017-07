Liverpool chega a Hong Kong sob chuva e treina apenas na parte interna do centro de treinamentos

Lallana, Firmino, Grujic, Coutinho, Lovren e Salah correm em treino (Foto: Getty Images)

A equipe do Liverpool chegou a Hong Kong onde disputará a Premier League Asia Trophy, um torneio de pré-temporada que contará também com as presenças de Crystal Palace, Leicester e West Bromwich Albion. A equipe de Jurgen Klopp chegou de viagem sob forte chuva, o que fez a equipe treinar apenas na parte interna do Hong Kong Stadium onde enfrentará nesta quarta (19) o Palace pela estréia da competição.

Apesar do gramado encharcado, a organização do torneio está confiante de que os jogos irão acontecer como o planejado por conta do novo sistema de drenagem que foi adicionado ao estádio. Com o gramado sem condições de uso, o técnico Jurgen Klopp disse que essas situações fazem parte do futebol e que cabe ao clube buscar soluções para superar estes obstáculos.

"Temos que saber fazer o melhor nestas circunstâncias. Nós viemos da Inglaterra e estamos acostumados com um pouco de chuva mas ontem acabou que choveu demais. Situações como essa fazem parte do futebol e temos que buscar as soluções para superar isso". afirmou o treinador do Liverpool

Em seu tempo livre, os jogadores do Liverpool se descontraíram e fizeram um torneio de pedra, papel ou tesoura no hotel. O vencedor de Liverpool e Crystal Palace enfrenta o vencedor do confronto entre West Bromwich Albion e Leicester. Depois disso, a equipe viaja para a Alemanha onde enfrenta o Hertha Berlim em um amistoso que marcará o aniversário de 125 anos de ambos os clubes.

Depois do amistoso, a delegação dos Reds permanecerá na Alemanha para a disputa da Audi Cup. A estréia da equipe na competição será contra o Bayern de Munique na Allianz Arena no dia primeiro de agosto.

A equipe de Jurgen Klopp já realizou dois amistosos nesta temporada. Na primeira partida os Reds golearam o Tranmere Rovers da quinta divisão inglesa por 4 a 0 e logo após empatou com o Wigan Athletic por 1 a 1 no DW Stadium.