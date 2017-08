Arsenal Women anuncia retorno da zagueira alemã Josephine Henning, que estava no Lyon

Zagueira retorna ao Arsenal, após uma temporada atuando pelo Lyon. (Foto: arsenal.com)

Buscando se reforçar para a temporada 2017/18, o Arsenal Women anunciou a contratação da zagueira alemã Josephine Henning que jogou na última temporada pela equipe do Lyon, fazendo parte do vitorioso elenco que conquistou a Uefa Women's Champions League, Coupe de France e a D1 Féminine. Henning retorna ao Arsenal pouco mais de um ano após deixar a equipe onde jogou durante a segunda metade da temporada 2015/16.

Experiência em grandes clubes

Henning iniciou sua carreira no Saarbrucken, onde foi vice-campeã da DFB Pokal der Frauen na temporada 2007/08, em equipe que contava com talentosas jogadoras como Nadine Kessler e Dzsenifer Marozsán, sendo derrotada pelo FFC Frankfurt na grande decisão. Em 2009, a zagueira se transferiu para o Turbine Potsdam, uma das principais equipes no cenário alemão do futebol feminino e onde conquistou dois títulos da Frauen Bundesliga, além da UWCL na temporada 2009-10.

Após período vitorioso no Potsdam, Henning é contratada pelo Wolfsburg e volta a repetir o ciclo vitorioso tido anteriormente, com dois títulos alemães, um título da Copa da Alemanha e dois trofeus consecutivos da Uefa Women's Champions League. Em 2014 é contratada pelo PSG, mas não consegue ter a mesma regularidade tida em Potsdam e Wolfsburg, deixando o time no final de 2016 rumo a sua primeira e curta passagem pelo Arsenal, onde fez parte do time campeão da FA Women's Cup. Após o termino do contrato de seis meses, assinou por uma temporada com o Lyon, fazendo parte do time multicampeão em 2016/17.

Pela seleção alemã, Henning é presença desde as equipes de base, tendo disputado a Copa do Mundo em 2015, duas Eurocopas, 2013 onde foi campeã e 2017, além de ter sido medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2016.

Henning: Feliz por estar de volta ao time e com objetivos a cumprir

O treinador espanhol do clube londrino, Pedro Martinez Losa, disse: "Henning é uma verdadeira profissional dentro e fora do campo. Ela é uma jogadora incrivelmente inteligente e que lê o jogo com precisão e que acrescentará bastante ao nosso clube."



A jogadora acrescentou: "Estou muito feliz por estar de volta ao Arsenal. Tenho metas inacabadas aqui e não posso esperar para começar. Como sempre, venho para ganhar troféus aqui e vou trabalhar duro para ajudar o clube a atingir esses objetivos".

Henning é o quarto reforço das Gunners, que anunciaram as atacantes Vivianne Miedema e Lisa Evans, vindas do Bayern München, além da lateral sueca Jessica Samuelsson, vinda do Linkopings. A equipe disputará além da FA WSL na próxima temporada, a Copa da Inglaterra (FA Women's Cup) e a Copa da Liga Inglesa (FA WSL Cup).