United mantém marca de £ 500 mi, aumenta receita e bate recorde

Foto: Getty Images

Apesar de não ter competido na Champions League e terminado a Premier League na sexta posição, o desempenho financeiro do Manchester United foi excelente na temporada passada.

Em 2016/17, o United havia se tornado o primeiro clube britânico a bater a marca de meio bilhão, e ainda aumentou a receita de £ 515,3 milhões para £ 581,2 milhões, para o ano fiscal terminando 30 de junho de 2017.

O clube, que em janeiro voltou ao topo da Deloitte Football Money League pela primeira vez desde 2005, atingiu um lucro operacional recorde de £80,8 milhões.

O vice-presidente executivo do United, Ed Woodward disse: "Concluímos a temporada 2016/17 com sucesso, com um total de três troféus e retorno à Champions League".

"O ano nos viu marcar o recorde de receita de mais de £581m e atingir ganhos brutos de £199,8m", acrescentou Ed. "Estamos contentes com o investimento em nosso elenco e esperamos uma animadora temporada."

A receita de produtos também contou com um crescimento de £ 6,7milhões graças ao ano completo de acordo com a Adidas como patrocinadora oficial e o crescimento da Megastore.

Os Red Devils esperam publicar uma receita entre 575 e 585 milhões de libras no ano fiscal que terminará no último dia de junho de 2018.