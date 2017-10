Líder junto ao rival United, Manchester City recebe Stoke na volta da Premier League

Neste sábado (14), Manchester City e Stoke City se enfrentam pela 8ª rodada da Premier League 2017/18 em jogo que será realizado no Ettihad Stadium em Manchester. O jogo será as 11h (Horário de Brasília).

Os comandados de Pep Guardiola vieram de uma grande vitória sobre o Chelsea no Stamford Bridge pelo placar de 1 a 0. O Stoke City também vem de vitória depois de uma sequência de maus resultados na competição e venceu o Southampton no Brittania Stadium pelo placar de 2 a 1.

Os Citizens buscam uma liderança isolada já que estão empatados na primeira colocação com o seu grande rival Manchester United com 19 pontos, levando vantagem no saldo de gols sobre os Red Devils(20 a 19). Os Potters subiram algumas posições após a vitória na última rodada e estão na 13ª colocação da competição com 8 pontos.

City pode contar com a volta de Aguero poucas semanas após seu acidente

O técnico Pep Guardiola afirmou em entrevista coletiva desta semana que o atacante argentino Sergio Aguero pode retornar a equipe apenas duas semanas após o atacante sofrer um acidente de carro quando estava retornando de um show na Holanda. De acordo com o espanhol, Aguero vêm treinando durante a semana e está reagindo bem aos treinamentos.

O problema está na lateral-esquerda, já que Mendy rompeu os ligamentos do joelho e seu prazo de recuperação é bastante demorado e o seu substituto Delph também está contundido e é dúvida para o confronto. A tendência é que o brasileiro Danilo seja improvisado pelo lado esquerdo, função que ele já executou algumas vezes durante a temporada.

Guardiola elogiou bastante o sistema ofensivo do Stoke City em entrevista coletiva afirmando que o time é bastante organizado e que quando a equipe enfrentou os Potters na última temporada, os Citizens não foram capazes de furar a zaga dos comandados de Mark Hughes.

"O time do Stoke é bastante organizado e possui jogadores de muita qualidade no ataque como o Shaqiri, Jese e o Choupo-Moting. Quando a equipe precisa investir nas bolas áereas eles tem o Peter Crouch que tem muita qualidade nesse aspecto. Na última temporada nós não conseguimos vencer eles dentro de casa, isso mostra o quanto o jogo será complicado", afirmou o treinador.

O treinador ainda falou da situação do zagueiro Kompany que se contundiu após um jogo da seleção da Bélgica no fim de agosto e não atua pela equipe desde a vitória de 2 a 1 sobre o Bournemouth na 3ª rodada da Premier League. De acordo com Pep, a situação do zagueiro melhorou bastante mas ele ainda permanece contundido. "Ele está muito melhor da contusão mas continua fora de combate, felizmente ele está num estágio final de recuperação e depende de como ele irá voltar". concluiu o treinador.

Stoke busca uma sequência de vitórias após o início irregular de campeonato

O Stoke City tem alguns desfalques para visitar o líder da Premier League neste sábado. Os zagueiros Shawcross e Martins Indi estão contundidos e não estão relacionados para o jogo e a tendência é que os zagueiros Kevin Wimmer e Kurt Zouma façam a dupla de zagueiros para o confronto. Outro desfalque é o volante Joe Allen que se contundiu durante o confronto de País de Gales contra a Irlanda e não possui condições de jogo.

O técnico dos Potters, Mark Hughes elogiou a qualidade do time mas afirma que a equipe do City ainda precisa gastar em algumas posições para se tornar uma equipe ainda mais competitiva. "Por mais que a equipe do Manchester City tenha ido bem na última temporada, eles ainda devem investir no mercado e ir atrás de alguns jogadores para tornar a equipe ainda mais competitiva". afirmou o treinador

Hughes afirmou ainda que a equipe do City está ainda mais forte em relação a última temporada, sabe do grande desafio, mas que não está com medo. "Eles usam todos os recursos que a equipe tem muito bem. Eles estão bem mais fortes em relação a última temporada e é um grande teste para nós, mas eu não estou com medo, vamos dar o nosso melhor". concluiu.